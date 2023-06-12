超級毛特兒大賽總決賽｜金絲雀翻身奪冠唐狗成焦點亞軍Sumo萬變眼神季軍薯餅搶戲

J2 自家製旗艦綜藝節目《Pet Holidays 呈獻：超級毛特兒大賽》，昨晚（11 日）舉行總決賽。大會司儀是黃嘉雯（Carmaney）及周奕瑋（Jarvis），評判團陣容則有主評判向海嵐、星級評判周嘉洛及林夏薇等共十人，林夏薇的性感晚裝更是相當亮眼，將其美好身段及靚靚鎖骨表露無遺。