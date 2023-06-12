超級毛特兒大賽總決賽｜金絲雀翻身奪冠唐狗成焦點亞軍Sumo萬變眼神季軍薯餅搶戲
J2 自家製旗艦綜藝節目《Pet Holidays 呈獻：超級毛特兒大賽》，昨晚（11 日）舉行總決賽。大會司儀是黃嘉雯（Carmaney）及周奕瑋（Jarvis），評判團陣容則有主評判向海嵐、星級評判周嘉洛及林夏薇等共十人，林夏薇的性感晚裝更是相當亮眼，將其美好身段及靚靚鎖骨表露無遺。
昨晚總決賽不止溫情洋溢，更不乏搞笑場面。在直銷產品環節中，Jimmy 為薯餅配音時，竟模仿金剛的特色「半鹹淡廣東話」上陣，由於維肖維妙，主持周奕瑋即打趣「問」薯餅是否認識金剛本尊。Jimmy 及後解釋由於薯餅在台灣出世，之後才被領養到香港生活，所以「通曉」金剛話。雖然 Jimmy 表現出色又堅強，但背負著亡父遺願完成比賽的他，還是一度忍不住淚灑錄影廠，獲周嘉洛貼心遞上紙巾兼輕拍予以安慰，畫面有愛。
由比賽剛開始已憑「父子相」令人留下深刻印象的亞軍組合 Kevin＋Sumo，在總決賽表現繼續亮眼，以「對眼識講嘢」馳名的 Sumo，眼神及動作均與主人 Kevin 編排的台辭配合得天衣無縫，尤其扮演為食樣，更是入型入格，恍如真的想將司儀手上的咪食落肚。直銷「狗狗 Fun 前檢查」的 Sumo，更成功氹掂星級評判薇薇給予正評，薇薇說：「佢眼神好多變，頭先行 Dog Walk 時好不羈，但依家又變得好敦厚。」
至於冠軍阿 Ken 與梳打亦絕對實至名歸，主人與狗不但全程配合天衣無縫，當梳打應阿Ken 要求兩度表現「金絲雀」式翻身絕技時，可謂將全晚氣氛推向高潮，周嘉洛更忍不住揚言要「畀 10 分（滿分）」；成為節目「氣氛擔當」的嘉洛，又遭司儀周奕瑋搞笑指是4 位星級評判當中、最似「單身狗」的一位，令周嘉洛啼笑皆非。阿 Ken 提到今次參賽原因，是希望大家能對唐狗有更深入的認識︰「唔好畀梳打威猛外型嚇親，佢只係一隻又貪玩、又鍾意撒嬌嘅小朋友。」