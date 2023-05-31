超級毛特兒大賽｜空姐明禎瘦削版馬德鐘鬥智激戰愛犬賽場
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J2 自家製旗艦綜藝節目，由向海嵐（Anne）、周奕瑋（Jarvis）及黃嘉雯（Carmaney）主持的《Pet Holidays 呈獻：超級毛特兒大賽》，逢周一至周五晚 10點半 J2（82 台）播出。
阿 Ken 怕醜仔上身 談 Miho「紅都面晒」
今晚（31 日）播出一集，12 位參賽者將接受突擊測驗「交換主人」，「空姐明禎」Miho＋愛犬 Maid Maid 與「瘦削版馬德鐘」阿 Ken＋梳打，根據大會規定調換主人身分，結果嬌滴滴的 Miho 瞬間駕馭被喻為「神獸級」的酷爆梳打；阿 Ken 則以極嬌俏聲音對付Maid Maid，同樣順利過關，更遭薯餅主人 Jimmy 取笑「少女心」大爆發。由於 Miho、Ken、梳打及 Maid Maid 任務內外均相處融洽，即場被取笑儼如一家四口，阿 Ken 被問到對 Miho 觀感時，更怕醜仔上身「紅都面晒」。想知「交換主人」如何演變為突發愛情線？留意今晚節目。
完成「交換主人」環節後，參賽者 Sarah 帶著「毛毛」匆忙離開，並謂因公事關係將離港一段時間，故需缺席兩次拍攝。大會為公平起見，即時讓其餘 11 位參賽者進行即場投票，決定 Sarah 去留。向來開朗的 Jimmy，發表意見期間忽然落淚，事後他坦言因家人入院壓力爆煲︰「拍攝期間有屋企人入咗院，啱啱拍到下晝時，醫院好 urgent 打電話嚟，我都好擔心。點知仲要決定（人哋）去留，覺得好大壓力……」Jimmy 哽咽續指對於參賽，已由「玩玩吓」變成全情投入，並謂會想盡辦法令愛犬繼續留低參賽︰「因為同大家相處好開心，如果之後我參加唔到，我都想繼續畀佢（薯餅）行落去。」