超級毛特兒大賽｜黃嘉雯極速減肚腩靠雞蛋充飢薯餅哥哥離世令Jimmy戒賴床惡習
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J2 自家製旗艦綜藝節目，由向海嵐（Anne）、周奕瑋（Jarvis）及黃嘉雯（Carmaney）主持的《Pet Holidays 呈獻：超級毛特兒大賽》，除本周一至周五
晚 10 點半於 J2（82 台）播出外，本周日晚 9 點於 J2（82 台）將播映總決賽。今晚（7 日）一集，超毛 10 強舉行「睡衣 Party」，應援團團長鍾柔美（Yumi）亦有到場，並以當年參加《聲夢傳奇》的經歷勉勵各參賽者︰「我當時壓力都大，所以同自己講，齋做好自己同享受過程就得，呢樣好緊要。」其間各狗主輪流分享養狗喜與樂，當中以「薯餅」主人 Jimmy 的故事最洋蔥，原來「薯餅」有個哥哥叫「薯仔」，早前因病不幸離世，並因而令 Jimmy 自始不敢再賴床，Jimmy 說︰「我記得有一朝『薯仔』好唔舒服，原來佢要『走』喇，我仲一路喺度賴緊床，直到全屋人叫醒我，先知佢情況已經好差。」Jimmy 憶述當時薯仔條脷已變成紫色，但仍一直堅持望能見到 Jimmy 最後一面。Jimmy 指當時起身後二話不說抱住薯仔飛車前往找獸醫，他哽咽說︰「頭盔入面全部係眼淚，因為我知佢已經走咗。嗰次之後我冇再賴過床，因為唔知會 miss 咗啲乜嘢。」明晚（8 日）一集則是水著通告挑戰，除 10 組超毛主人及狗狗外，主持之一的 Carmaney亦會以三點式泳衣亮相，與愛犬「多士」拍攝水著照。其間 Carmaney 接受娛樂新聞台訪問時，表示面對一班可愛超毛壓力很大，她笑說︰「佢哋好多 props，我得件衫乜都冇。」她又笑指為了極速減肚腩，已連續多餐以雞蛋充肌。