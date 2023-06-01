超級毛特兒大賽｜黃心美擔任神秘嘉賓 與12超毛合作爭奪寵物之星
J2 自家製旗艦綜藝、由向海嵐（Anne）、周奕瑋（Jarvis）及黃嘉雯（Carmaney）主持的《Pet Holidays 呈獻：超級毛特兒大賽》，逢周一至周五晚 10 點半 J2（82 台）播出。
所有造型專人度身訂造
今晚（1 日）一集，特別嘉賓黃心美（Scarlett）登場，並跟 12 名超毛合作拍攝封面照。今次拍攝走型格及 fashion 路線，特意找來形象設計師 Cindy 為狗狗度身訂造服飾，所有相片由知名寵物藝術攝影師蔡敏亮操刀，一行人到坪洲秘密花園取景，務求發掘出候選超毛的第 6 個「C」（Camera Face）。
為阿偉感性愛犬讀白落淚
Scarlett 家中育有 3 隻摩天使，經過兩日相處及拍攝，問到其心目中三大可愛狗狗誰屬，她自言印象最深的是摩天使 Bubu︰「因為自己都係養摩天使，一見到佢就兩眼發光。其實 12 隻狗影相嘅位都唔同，Bubu 嘅位相對較高難度，所以拍攝時間比較長。佢有招必殺技係識得『請請』，好似叫人『快啲影完，放過我啦』，好得意囉。」另外年紀最大的超毛、16 歲芝娃娃 Jammy 同樣引起 Scarlett 關注，她說︰「聽完佢嘅參賽故事已經好感動，主人阿偉話想趁仲有機會同 Jammy 經歷多啲，加上 Jammy 好細隻，感覺較脆弱，拍攝時我會份外小心，會畀 extra care 佢。」Scarlett 續指拍攝期間，一度被阿偉的感性讀白搞到喊︰「開頭以為我眼淺，估唔到擰轉頭見到 Anne（向海嵐）啲眼淚仲勁過我。」大讚攝影團隊專業
第三隻吸引 Scarlett 眼球的是臘腸狗薯餅，由於薯餅太過「主人控」及不受控制，故原本所有人打定輸數「有排搞」，豈料最後薯餅創造奇蹟極速完成任務，Scarlett 說︰「而且佢好上鏡，主人 Jimmy 作為『經理人』角色好稱職，佢溝通同協調都做得好好。」Scarlett 又大讚現場團隊表現專業，攝影師很清楚自己想要什麼，動物行為訓練師 Garay則完美「助攻」及協調。