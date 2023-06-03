超級毛特兒大賽｜Scarlett偏愛靈緹犬阿偉感性道謝MissHo遭狠批沖昏頭
J2 自家製旗艦綜藝、由向海嵐（Anne）、周奕瑋（Jarvis）及黃嘉雯（Carmaney）主持的《Pet Holidays 呈獻：超級毛特兒大賽》，逢周一至周五晚 10 點半 J2（82 台）播出。
封面照三強同步誕生：Sumo 勝在夠蠢 梳打贏在有全能主人？
超毛 12 強各自跟特別嘉賓黃心美（Scarlett）拍攝封面照後，昨晚（2 日）一集公布最新 10 強，並宣布「餅印父子」Kevin＋Sumo、「瘦削版馬德鐘」Ken＋梳打、「型格孖寶」Phimii＋Goocha 是 10 強中最高分 3 位。Scarlett 評語時坦言偏好 Goocha︰「最鍾意同最高分嗰張相一定係 Goocha，佢嘅線條唔使任何衫、任何造形，一出嚟就係嗰件事。再加上佢畀好多互動我，連耳仔都有戲。」至於被 Scarlett 評為「蠢中帶型」的Sumo，則憑鼻鼾般的呼吸聲俘虜 Scarlett 心，Scarlett 說︰「啲聲令我超掛住佢。」而
主人與狗都咁乖咁純的梳打組合，Scarlett 對阿 Ken 評價極高︰「作為『經理人』，Ken除咗畀指令畀得好好，佢仲有照顧埋側邊嘅環境嘢。」
Miss Ho 為獎品變急躁？
其餘晉級 7 組超毛包括︰「空姐明禎」Miho＋Maid Maid、表弟＋Shelby、Sasa＋Bubu、Miu＋Gary、Jimmy＋薯餅、Miss Ho＋炭治郎，及阿偉＋Jammy。七個組合當中，Miss Ho 雖順利晉級，但卻面臨重大危機，皆因 Jarvis 直指她被「獎品沖昏頭腦」：「自從宣布咗冠軍獎品之後，就覺得你有少少迷失，個爭勝心突然出咗嚟，你對炭治郎嘅訓練，甚至影相時嗰種急躁，我哋都望到，炭治郎都感受到。」此語一出，Miss Ho 即當眾爆喊，到底她之後能否挽回失地？
阿偉為 Jammy 打氣：你一定可以活到 20 歲以上
昨晚另一亮點繼續落在阿偉和 16 歲的 Jammy 身上，外表詼諧、內裏感性的阿偉，等候公布晉級結果時大派洋蔥宣言：「我講過贏同唔贏都好，可以畀大家知道 Jammy 16歲，多謝佢帶我嚟參加比賽，就算入唔到圍都已經無憾。」並在 Jarvis 引導下，向Jammy 盡訴心中情︰「你知唔知你係世界上最強嘅狗狗？最靚、最強、最可愛，喺我心目中最聽話嘅狗狗，你一定可以活到 20 歲以上。」阿偉的簡單、懂得珍惜和堅強，令在場人士大為動容，主持 Anne 及嘉賓 Scarlett 喊個不停，Scarlett 更要數度拿出紙巾
拭淚。