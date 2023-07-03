身體最誠實｜李佳芯認工作放慢腳步人哋眼中嘅低潮對我嚟講反而係得著

全新健康資訊節目《紐西蘭 Omekanz 營養油特約：身體最誠實》，逢周一至周三晚 10 點半翡翠台播映，節目邀來「腫瘤學巨人」莫樹錦醫生聯同 3 位女神李佳芯（Ali）、何沛珈及梁超怡擔任主持。節目每集會就不同健康問題提供飲食、運動、科研、藥物、醫療等多方面新資訊，包括不同器官的異常狀況，及如何預示可大可小的潛在毛病等。