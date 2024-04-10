逆天奇案2｜Hazel拒Nic Sir求婚 卻嘗試同居試婚引網友熱議
由劉家豪總監製、陳志江監製、岑國榮、孫浩浩擔任編審的《逆天奇案 2》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢、蔣祖曼、張頴康、劉佩玥、方力申及高鈞賢等。
昨晚（8 日）一集，復合成功的 Nic Sir（黃智賢 Ben 飾）和 Hazel（蔣祖曼 Joman飾）關係再有新變化！Nic Sir 借意約 Hazel 到長洲吃海鮮，實質是在船上炮製驚喜求婚。Nic Sir 準備好大束鮮花和閃爆求婚戒指，跪地向 Hazel 求婚，發表愛的宣言：「我哋兜兜轉轉喺呢隻船遇番，我相信係有天意，你唔止係我嘅 Special Partner，更加係我嘅 Special One，你係我永遠嘅 The One，嫁畀我吖！」雖然氣氛非常浪漫，但 Hazel 卻婉拒 Nic Sir 求婚，原來 Hazel 受父母離婚影響對婚姻有恐懼：「我真係冇信心，Sorry。」雖然 Nic Sir 慘遭 Hazel 派檸檬，但他未有因而氣餒，更成功氹掂 Hazel 同居試婚。
船上求婚場口雖然氣氛浪漫，但拍攝過程其實相當辛苦，Joman 受訪時透露：「上輯都有拍過船上戲，有咗上次經驗都知道時間比較趕，所以我哋做足準備。當日天氣係超級無敵咁熱，雖然我着到唔係好厚，但我真係好大汗，拍到身水身汗，反而阿 Ben 佢就好犀利，佢仲要着西裝三件套，但佢真係完全冇汗出，佢話拍古裝拍到已經習慣熱嗰種感覺，話自己冇汗出㗎喇，呢啲真係經驗嚟，我都好希望練到冇汗出！」Joman 亦替幕後感到辛苦，她說：「我哋演完戲都話可以用遮遮吓，但係幕後工作人員係唔可以擔遮，最慘係 Cam man，逢親拍船嘅嘢佢哋係最辛苦，因為要望住細嘅 Mon，佢哋係最易暈船浪，佢哋一日未冧低，我哋都唔可以冧住，好佩服幕後一班工作人員。」
56 歲黃智賢半裸晒爆肌吸 Like
講到今輯與 Ben 再續前緣，Joman 直言大家有晒默契：「上輯比較着重 Hazel 工作上面嘅嘢，今輯嘅重點就喺感情上面，所以同 Nic Sir 會多啲親密戲，阿 Ben 不嬲都超級照顧拍檔，無論戲內戲外佢都會幫你諗埋，諗咗你先再諗自己，所以同佢拍嘢係好開心同放心。」Joman 續指與 Ben 很有緣，現在兩人於另一套劇再次合作。另外，劇中打戲連場的 Ben 在 IG 上載做 Gym 相，相中阿 Ben 半裸大晒爆肌身材，胸肌和腹肌相當結實，完全看不出已年屆 56 歲，Ben 留言：「練的是身體；磨的是鬥志！為新角色裝備自己！」該貼文勁吸逾 5,000Likes，並吸引大堆
圈中好友楊茜堯、袁偉豪、陳煒等留言，大讚：「勁！」、「嘩 Ben 哥哥有料到！」、「勁抽」。
昨晚一集另一焦點人物非飾演 Nic Sir 爸爸福伯的李龍基莫屬，劇情講到他無辜捲入黑社會非法收樓事件，意外爆出福伯原來是大地主，除了自住 2 個單位和 2 個舖位外 ，還隱瞞 Nic Sir 收埋了 6 個舊樓單位！該場戲播出後引起網友關注，曾有報道指投資有道的基哥名下有 7 個物業，更有「深圳樓王」之稱，有網友笑言基哥戲如人生，留言：「戲裏戲外都係大地主！」