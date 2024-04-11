逆天奇案2

逆天奇案2｜廢屋驚現枯骨 鄭俊弘演植物人 郭柏妍變恐怖情人

tvb娛樂
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由劉家豪總監製、陳志江監製、岑國榮、孫浩浩擔任編審的《逆天奇案 2》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢、蔣祖曼、張頴康、劉佩玥、方力申及高鈞賢等。

Fred 原本走出屋搵人求救，點知最後畀貨車撞到變植物人。（圖片來源：TVB）
Fred 原本走出屋搵人求救，點知最後畀貨車撞到變植物人。（圖片來源：TVB

昨晚（10 日）播出一集，「廢屋枯骨案」終於告一段落，此單元劇情反轉再反轉，觀眾看得大呼過癮！首先 O 記探員在荒廢村屋發現一副 30 年的女性骸骨及染了精液的小背心，經過調查後發現死者是王珊珊（郭柏妍 Rosita 飾），事件牽涉當年因交通意外變成植物人的豪門四少馬家強（鄭俊弘 Fred 飾）。經過 DNA檢測，證實王珊珊小背心的精液是家強留下，家強因而蒙上姦殺珊珊之嫌；後經O 記深入調查，發現王珊珊原來是有婦之夫家強的秘密情人，案件由姦殺案轉為情殺案！但實情唔止咁簡單，O 記請來冠峰（方力申飾）利用「腦波儀」讓家強「說出」三十年前真相。原來珊珊當年對家強愛得不能自拔，並相約他在村屋殉情，惟家強貪生怕死不欲共赴黃泉，珊珊即持刀自插心口自殺以圖永遠留在家強心中：「你唔肯跟我一齊走，我要留喺你心入面，我要你記我一世！」家強跑出屋外求助期間意外被汽車撞到變成植物人，珊珊的屍體亦因此沒被人發現！案件最終驚揭是一宗橫跨 30 年的愛情悲劇，實在令人意想不到。

方力申透過「腦波儀」同 Fred 溝通，還原 30 年前案件真相！（圖片來源：TVB）
方力申透過「腦波儀」同 Fred 溝通，還原 30 年前案件真相！（圖片來源：TVB

Fred 受訪時透露今次是首度扮演植物人，事前還做了不少功課做準備：「有上網做 Research 研究角色係因咩事而變植物人，因為有啲植物人係可以郁到對眼，但我個 Case 係對眼郁唔到嘅，眼又眨唔到、又表達唔到自己嘅情緒，劇情係講小方訪問我時，我係有好多哀愁情緒，但係表達唔到出嚟，呢一點係最難。」Fred又笑言拍攝過程其實蠻舒服：「拍攝時又唔使全日都瞓喺度，一 Cut 機就可以郁，唔辛苦之餘仲幾舒服，又有冷氣歎同有床瞓！」談到劇中化老妝，Fred 說：「個妝兩個鐘內完成，都覺得幾得意，原來我老咗係咁嘅樣。」Fred 又大讚劇中「情人」Rosita 是一個用心和勤力的新進演員。

Fred 原本走出屋搵人求救，點知最後畀貨車撞到變植物人。（圖片來源：TVB）
Fred 原本走出屋搵人求救，點知最後畀貨車撞到變植物人。（圖片來源：TVB

Rosita 的演出同樣搶眼，是次她搣甩純純兔形象化身恐怖情人，拿着生果刀威脅Fred 殉情的樣子甚是嚇人，與平時斯斯文文的她判若兩人。Rosita 受訪時指今次角色很有挑戰性：「第一次演呢類型嘅角色，雖然出現集數唔係好多，但呢個角色有一個好圓滿嘅成長過程，覺得好好玩、好有挑戰性，多謝導演同製作組畀咗好多空間我去做得更加好。」講到劇中殉情戲，Rosita 坦言心情難受：「呢場戲內

Rosita 原本諗住同 Fred 一齊殉情。（圖片來源：TVB）
Rosita 原本諗住同 Fred 一齊殉情。（圖片來源：TVB

心好壓抑，拍完之後都覺得好唔開心，希望觀眾都能夠感受到我嘅嗰種無力感！」想知道更多相關精彩資訊，敬請留意 www.tvb.com 。【延伸閱讀：逆天奇案 2︱王菲化身強勢老婆搶 Fo 鬧爆鄭俊弘竟然嗌爽？】https://www.tvb.com/1xnJtpYf

Fred 受盡強勢老婆王菲冷言冷語，女尊男卑嘅生活令佢好壓抑。（圖片來源：TVB）
Fred 受盡強勢老婆王菲冷言冷語，女尊男卑嘅生活令佢好壓抑。（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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