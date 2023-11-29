通靈之王2｜姚安娜母女檔上陣雷電道長楓燧揭祕道教學院考試

《通靈之王》載譽歸來，新一輯《先知命局呈獻：通靈之王 2》逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映，節目由梁思浩帶領王嘉慧（Cathy）、陳懿德（德德）擔任主持。來自不同流派的 20 組參賽者，經過海選後誕生 10 強名單，分別是「雷電道長」楓燧、「埃及祭師」Jeff、「靈魂療癒者」Rita、「心靈女王」安娜＋Celeste、「陰陽通靈師」星晨＋星月、「靈力練習生」福皓、「天眼通」四哥、「驅魔術師」法鵬、「靈魂科學家」Pallas 以及「玄學大叔」振鴻。今晚（29 日）播出的第三集是 10 強 B 組的淘汰賽，參賽者包括楓燧、安娜＋Celeste、福皓、Pallas 以及振鴻，本回合分為兩個項目，分別是在電視城古裝街尋回自己的法器以及競猜 5 位嘉賓中誰是世界冠軍，成績最差的一位將被淘汰！在首個尋回法器項目中，海選表現最突出的「雷電道長」楓燧經過一輪作法，極速確定法器所在的箱子，並胸有成竹說：「以前喺道教學院已經好鍾意咁去玩，其實尋物係其中一門考試嚟，同今日嘅考試一模一樣。」思浩問到如果手提電話遺失了，能否一樣成功尋回？楓燧笑說：「呢啲作法比較大，我建議唔見咗應該去買番部新！」