通靈之王2｜陳懿德首度主持身體不適驚傳出事挑戰者楓燧被雷劈激發異能

香港電視史上首個以通靈比賽為主題的綜藝節目《通靈之王》，上年播出後贏盡好評，更在「2023 紐約電視電影節」獲得「綜藝節目組別銅獎」！《通靈之王》今年載譽歸來，全新一輯《先知命局呈獻：通靈之王 2》將於明晚（27 日）起、逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映，節目由梁思浩帶領王嘉慧（Cathy）、陳懿德（德德）擔任主持，並請來上一季「通靈之王」裸泳羅泳嫻、周漢明、簡信回、張芯熏等擔任玄學顧問。《通靈之王 2》和去年一樣，來自不同流派的 20 組參賽者，將各自拿出看家本領企圖通過製作組精心設計的數十條超乎想像題目，由海選進入 10 強後，再分成 A、B 兩組進行比賽，之後兩組的出線者將進入總決賽大鬥法，爭奪成為「通靈之王」！