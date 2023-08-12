鄰住買特約｜陳豪面紅吹氣競技周嘉洛吞蟲挑戰極限張曦雯扮便祕獲贊

特備節目《鄰住買特約：獎門人開心 Party 感謝祭》於今晚（12 日）8 點半翡翠台播映，節目播畢後，網購平台「鄰住買」將於晚上 9 點半起、陸續開售感謝祭貨品，包括 588 港元的平版電腦、89 港元的護膚品、69 港元的面膜和 1 港元的租車服務等，還有 448 萬港元的勞斯萊斯，和 19,999-72,800港元的 Hermès 手袋等。