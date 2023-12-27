開卷｜何泳芍血拼買書挑戰Patrick Sir，J2ers寫信給未來自己引共鳴
以推介好書為宗旨的 J2 長壽節目《開卷》、由林溥來（Patrick Sir）帶領一班 J2ers 何泳芍（Honey）、伍韻婷（Juliana）及布樂文（JB）主持，逢周一晚11 點 J2（82 台）播出。
早前 Patrick Sir 同 Honey、Juliana、JB 三位 J2ers；本住「讀萬卷書，不如行萬里路」精神；出發往台灣拍攝《開卷》台灣篇。昨晚（25 日）播出首集台灣之行，節目中見一行四人天未光就抵達機場，各人特別是 Patrick Sir 帶了大量好書到當地交流，所以未出發行李先超重。
昨晚播出《開卷》台灣篇第一集，Patrick Sir 帶各人來到「晴耕雨讀」書店，意思是晴天就耕作，雨天用來讀書。拍攝當日正好下雨，非常應景讀書。入到書店書香味、木味撲鼻而來，營造出良好的讀書氛圍。而最令 Patrick Sir 同 Honey 驚喜的是，店內有幾本推介書，竟然同他們早前在節目中介紹的不謀而合，其中一本《天才之思考》正是 Honey 送給粉絲那一本，令她非常驚喜︰「覺得我哋真係好有 taste 呀。」
今集介紹日本翻譯小說《三千圓的用法》，Patrick Sir 透露該書熱賣 90 萬冊，並改編成電視劇，適合 20 多歲以上女仕閱讀︰「故仔透過兩姊妹點樣用嫲嫲每年畀嘅 3 千日圓（約165 港元）壓歲錢，講出唔同世代對用錢嘅概念。」他表示小說又帶出不同的慳錢、省錢方法，其中一樣有趣的是教人將舊鈔換成新鈔，Patrick Sir 話︰「一般人都唔捨得用新鈔，變相慳咗錢。」本集節目結尾，各主持會寄一封寫給「10 天後自己」的信， 待 10天後重回「晴耕雨讀」書店再拆閱對比心情。
Honey 接受訪問時提到今次台灣之行是滿載而歸，她自爆是最豐收的一位，共買了 10 多本書，她得戚的說︰「十幾本書，大部分都唔係我畀錢嘅，因為我哋有個環節喺書店入面揾一本書嚟介紹，介紹得好 Patrick Sir 就會買畀我哋，所以 Patrick Sir 肉赤啲。《開卷》拍咗一年幾，期間都『屈』咗 Patrick Sir 買咗好多書畀我。」