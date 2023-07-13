開心無敵獎門人｜周志康咬爆Bob嘴脣朱智賢被誤認為LadyBoy驚喜連連的一週年感謝祭

適逢 7 月 16 日發放 2,000 元消費券及《開心無敵獎門人》一周年，無綫周日晚（16 日）9 點於翡翠台播出特備節目《鄰住買特約：獎門人Happy Summer 感謝祭》；節目播畢後，網購平台「鄰住買」將於晚上 10 時起陸續開售感謝祭貨品，包括 1 元的黑松露蒸燒賣、99 元的藍牙無線耳機、699 元的平板電腦，以及只售 3,999 元的按摩椅等，相當抵買。