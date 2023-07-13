開心無敵獎門人｜周志康咬爆Bob嘴脣朱智賢被誤認為LadyBoy驚喜連連的一週年感謝祭
適逢 7 月 16 日發放 2,000 元消費券及《開心無敵獎門人》一周年，無綫周日晚（16 日）9 點於翡翠台播出特備節目《鄰住買特約：獎門人Happy Summer 感謝祭》；節目播畢後，網購平台「鄰住買」將於晚上 10 時起陸續開售感謝祭貨品，包括 1 元的黑松露蒸燒賣、99 元的藍牙無線耳機、699 元的平板電腦，以及只售 3,999 元的按摩椅等，相當抵買。
今集「獎門人」曾志偉帶領「獎老」錢嘉樂、麥美恩、林秀怡和程浩駿擔任主持，兩隊嘉賓陣容均來自《濠玩夏水禮》，由「好玩隊」的陸浩明、朱智賢、楊潮凱、黃婉恩、關楓馨及何浩文，對戰「喪玩隊」的林盛斌（Bob）、蘇韻姿、邵初、阮兒、周志康及陳婉衡。一眾主持今集以動漫《櫻桃小丸子》造型現身，非常吸睛。節目首個遊戲「開心無敵傳紫菜」笑料十足，Bob+周志康、何浩文+林秀怡兩組挑戰雙人傳紫菜「極速傳說」，默契十足的 Bob+周志康傳紫菜速度驚人，睇到全場嘩嘩聲，就連冇晒紫菜都啜唔停，場面搞笑。至於林秀怡則表現猴擒，Chur 爆何浩文係咁啜，就連裝紫菜個膠兜都唔放過，搞到何浩文虛脫倒地！今集兩大經典遊戲重現，分別是「開心無敵 Short Short 哋」和「開心無敵啖啖奶」。在「開心無敵 Short Short 哋」中，Bob 與邵初上陣咬魚肉腸，由於 Bob 嫂和仔女均在錄影現場，Bob 搞笑地叫他們合上眼唔好睇；之後 Bob 與周志康上場時玩到超激，周志康更不小心咬損 Bob 嘴唇搞到見紅。至於被獎門人譽為自己最愛經典遊戲之一的「開心無敵啖啖奶」，雖然場面混亂，但笑料十足。遊戲玩法是，每隊每輪派出一名隊員，以靠估方式估中「敵方」哪位隊員口中沒有牛奶便能勝出，否則便要慘受噴奶之刑。率先出場靠估的朱智賢，因估錯遭阿 Bob 瘋狂噴奶，向來玩得的她事後一臉牛奶地笑言：「我未試過用鼻飲牛奶架，入咗鼻哥窿呀！」之後輪到阿 Bob 估錯朱智賢時，朱智賢即抓緊報仇機會，吸完大啖氣後近距離以牛奶瘋狂噴射阿 Bob，有些更噴進了阿 Bob 口中，畫面瘋狂。遊戲另一搞笑位是，黑氣纏身的阿 Bob，因連環估錯總共受到五次「牛奶洗禮」，而且洗禮方式更是各適其適，絕對要密切留意節目。最後的「開心無敵彈遮遮」中，大家亂噏廿四狂放笑彈，朱智賢回答泰文題時，更自爆曾被誤會是「Lady Boy」。