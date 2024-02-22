開運救兵｜譚凱琪女兒承襲歌藝 生日蛋糕竟是「小強」？
J2（82 台）推出的風水命理節目《Cashing Pro 私人貸款呈獻︰2024 開運救兵》，一連 10 集逢周一至周五，每晚 8 點半播映，明晚（23 日）將播出最後一集。節目由兩位 J2ers 黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）主持。請來三位不同領域獨當一面的玄學師助陣，包括「地運風水師」Depp、「女巫公主」慧慧及「命運占卜師」裸泳組成「開運兵團」，幫觀眾新年行好運。
明晚（23 日）最後一集主題是「望子成龍」，壓軸登場嘉賓是歌星出身的譚凱琪（Zoie）。2020 年她跟拍拖 8 年的莊日宇結婚，目前育有三歲囡囡 Gabri。節目中 Zoie 透露跟一般母親一樣，都會安排囡囡上興趣班︰「學英文、演講、畫畫啦，最近畀佢學溜冰，同埋佢好鍾意唱歌，仲加入咗合唱團。」但 Zoie 強調並非虎媽一族，她解釋說︰「3歲小朋友學嘢最快最好，想睇下佢嘅興趣或者長處喺邊方面。好似之前學跳舞，跟住佢話唔鍾意，咁 okay 唔緊要。都係順住佢意願，唔會 push 佢。」
Zoie 又大爆囡囡精靈鬼馬一面，早前 Gabri 生日被問到想要什麼款式的生日蛋糕時，答案嚇了 Zoie 一跳︰「佢話要曱甴（型）蛋糕，其實之前佢都成日話鍾意曱甴，問我屋企有無。」好在生日前一日 Gabri 改口話想要熊貓款蛋糕。Zoie 接受訪問時笑說︰「佢特登整蠱我，因為我成日話如果你污糟，小強就會出現。所以佢就專登講自己鍾意，好在屋企又真係唔多出現小強，就算有我同先生都會處理。」
此外，Depp 師傅大讚 Zoie 位於沙田的家居風水好，更食正 2024 年的運勢。而西北方有利囡囡學習，他說︰「可以考慮去大埔一帶學習、進修，西南方就有攞獎運。」Depp 師傅又透露今年的「喜位」，正正位於主人房，所以 Zoie 極有機會追龍 B︰「可以喺主人房點啲香薰蠟燭增加情調，促進夫妻情感。」Zoie 事後表示暫時未有計劃追多個小朋友，又笑言現在湊一個已佔用好多時間。