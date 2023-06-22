阿媽唔信我去亞馬遜｜西班牙男勇闖亞馬遜迎娶土著美人特別動人愛情故事引網友熱議

J2（82 台）旅遊節目《Cashing Pro 私人貸款呈獻：阿媽唔信我去亞馬遜》，由洪永城（Tony）帶領 J2er 胡美貽（Nicole）及布樂文（JB）擔任主持，並於今（22 日）、明（23 日）兩晚 10 點半 J2（82 台）播出最後兩集。昨晚（21 日）Tony、Nicole 同 JB 正式進入亞馬遜熱帶雨林區前入住樹屋，並發現了屋主夫婦特別又動人的愛情故事，就是西班牙籍樹屋男主人 Anton Carballo，愛上了當地土著 Weena Tikuna，二人更克服了亞馬遜土著不能與外族通婚的限制及 Weena 家人的反