阿媽唔信我去亞馬遜｜西班牙男勇闖亞馬遜迎娶土著美人特別動人愛情故事引網友熱議
J2（82 台）旅遊節目《Cashing Pro 私人貸款呈獻：阿媽唔信我去亞馬遜》，由洪永城（Tony）帶領 J2er 胡美貽（Nicole）及布樂文（JB）擔任主持，並於今（22 日）、明（23 日）兩晚 10 點半 J2（82 台）播出最後兩集。昨晚（21 日）Tony、Nicole 同 JB 正式進入亞馬遜熱帶雨林區前入住樹屋，並發現了屋主夫婦特別又動人的愛情故事，就是西班牙籍樹屋男主人 Anton Carballo，愛上了當地土著 Weena Tikuna，二人更克服了亞馬遜土著不能與外族通婚的限制及 Weena 家人的反
對，結成夫婦，Anton 說︰「第一眼見到佢已經愛上佢，已立定決心要娶佢，最後夢想成真。」並笑指自己全靠行外母政策，對 Weene 母親照顧有加兼噓寒問暖，最終以誠意打動對方娶得美人歸。
今、明兩晚，三位主持正式進入亞馬遜熱帶雨林區，並在兩名導遊引領下，全程冒雨走過蟻洞、避開毒牛蛙及巨型蜘蛛抵達雨林區山頂。三人除了體驗各式各樣叢林生活，更表演魔術及與當地土著共享嘉年華。三人除了扭小丑，又與大小朋友「粟粉」大戰，結果 Nicole 同 JB 頭部成重災區，齊齊「毁容」。其間發生小插曲，Nicole 跟 Tony 完成魔術表演返回後台時，Nicole 不小心意外擊中 Tony「男人最痛」，Tony 更是痛至一度不能企直，相當爆笑。
談到相隔十八年終圓夢到了亞馬遜，Tony 坦言能夠完成 bucket list（願望清單）非常開心，談到旅程最驚險地方，他憶述是跳入亞馬遜河游水，他說︰「聽講有種牙籤魚，如果喺河屙尿，會吸引佢哋沿尿道游入你身體。雖然都係傳聞，但都要小心為妙，所以臨出發前我唔敢飲水，仲要屙晒尿先至落河。」Nicole 受訪則指最難忘是 34 小時船程上要時刻保持警惕，她說︰「導遊叫我哋要注意個人財物，因為好大機會有人偷嘢，同佢哋要逃走好易。加上船上面環境真係幾惡劣又冇水，所以全程我冇刷牙、洗面，連洗手間都冇乜去，仲要瞌埋眼屙唔敢望。」