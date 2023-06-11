阿媽唔信我去亞馬遜｜逢周一至周五晚10點半J2播映真人實境遊足83小時飛機河探險

以拍攝生鬼兼吸睛旅遊節目馳名的 J2 （82 台），明晚（12 日）起將推出合共十集的另類搞怪旅遊節目《Cashing Pro 私人貸款呈獻：阿媽唔信我去亞馬遜》、逢周一至五晚十點半 J2 （82 台）播映，並由自稱旅遊 Old Seafood 的洪永城、帶領兩名 J2er「旅遊新丁」胡美貽（Nicole）及布樂文 JB 擔任主持。