阿媽唔信我去亞馬遜｜逢周一至周五晚10點半J2播映真人實境遊足83小時飛機河探險
以拍攝生鬼兼吸睛旅遊節目馳名的 J2 （82 台），明晚（12 日）起將推出合共十集的另類搞怪旅遊節目《Cashing Pro 私人貸款呈獻：阿媽唔信我去亞馬遜》、逢周一至五晚十點半 J2 （82 台）播映，並由自稱旅遊 Old Seafood 的洪永城、帶領兩名 J2er「旅遊新丁」胡美貽（Nicole）及布樂文 JB 擔任主持。
本周攝製隊雖然仍停留在亞馬遜河外圍-巴西，但節目行程已相當豐富，三人分別拜訪了在 Tik Tok 擁有百萬 followers 的土著網紅一家、菜式及用料「獨特」的土著餐廳、跟巴西軍人體驗「人在野」求生技能、參觀裝修極盡華麗的亞馬遜劇院，體驗巴西生活日常及非一般藝術真人彩繪。談到首五集行程最難忘事件，Nicole 坦言是「矇眼吃蟲」：「今次係我人生第一次食蟲，仲要估唔到一食就要食咗唔止一次。其實我覺得食蟲都唔係咁恐怖，最恐怖係要矇眼食。最記得啲螞蟻，食落去好似鐵銹咁，同埋好鹹。不過好彩當時喺餐廳食，嗰啲蟲係風乾咗。之後我再要食啲活生生嘅蟲，放喺手上面已經覺得好恐怖，但係啲土著小朋友都係照樣擺落口，佢哋話係零食。」而節目所見，Nicole 矇眼吃蟻時叫聲確實震耳欲聾，不但嚇親洪永城及 JB，更獲製作組特效處理，過程相當過癮。至於 JB 雖然同樣被安排「食蟲」，但他卻反其道吃得相當 Enjoy，令其餘兩位主持難以置信。談到 JB 是次行程最特別的地方，絕對是他成為了團隊中的「人氣擔當」。只要 JB現身之處，不但可結識到來自不同界別的朋友，更有不少是美女代表，其中閃現巴西超市的「巴西朱千雪」更與 JB 一見如故，二人更交換 IG 保持聯絡。
至於笑言為了節目拋妻棄女的洪永城（Tony），透露是次拍攝是其眾多旅遊節目中最急趕一次：「因為只係得十幾日時間拍，但要拍十集嘢，都幾有挑戰性嘅，即係代表無時無刻，甚至大小二便都要 Roll 機拍嘢。」並謂是次「出走」拍節目老婆完全沒有詐型：「佢恨不得我離開可以霸佔個女啦。」問到為何去到亞馬遜咁遠，他笑言：「日本泰國已經滿足唔到我，所以想去個遠啲地方嚟個冒險同大解放。」至於為何選中 Nicole 與 JB
同行，Tony 則坦言早有注意二人：「Nicole 之前《港女野人》表現好出色，覺得佢幾捱得。JB 之前睇佢做節目都覺得佢係一個敢於嘗新嘅人。」談到巴西治安問題，Tony 坦言拍攝期間確是遇到不少怪人怪事，故此自己除了幕前工作，亦要分身兼顧幕後確保團隊安全：「沿途都幾多兇神惡煞、又或者日光日白有疑似飲醉酒嘅人突然出現，所以我全程都有 Keep 住睇水，留意咩時間要停止拍攝，仲要留意叫團隊要避開啲咩人，確保大家安全，我負責做警衛。」