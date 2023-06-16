阿媽唔信我去亞馬遜｜Nicole人體彩繪搞到傷痕累累JB挑戰森巴足球遭偷波連環撻低
J2 （82 台）全新旅遊節目《Cashing Pro 私人貸款呈獻：阿媽唔信我去亞馬遜》，由洪永城（Tony）帶領 J2er 胡美貽（Nicole）及布樂文（JB）擔任主持，節目逢周一至周五晚 10 點半 J2（82 台）播映。
洪永城原來係團隊御用攝影師？
今晚（16 日）一集，Nicole 將為藝術「犧牲」搞到周身傷，事緣製作組請來藝術家及生物學家 Uyra、為 Nicole 作藝術彩繪；Uyra 短短一小時已將 Nicole 化妝成巴西家傳戶曉植
物彩葉芋（Taja），難得「改頭換面」，Nicole 秒速拉著團隊「御用攝影師」Tony 狂影靚相，Tony 更踢爆 Nicole 為了是次壯舉，事前瘋狂人肉搜尋 Uyra。Nicole 之後受訪時透
露，由於當日面上塗了不少天然顏料，以致面部活動受阻，並謂影靚相呃 Like 期間皮膚當災︰「去到草叢入面影相，因為啲雜草好多荊棘，影嗰時條頸、背脊同埋手臂都有覺得痛，返到去先發現原來成身都係𠝹痕。」根據官方發布照片，Nicole 前臂是重傷區，肚仔亦有多處𠝹痕，幸好傷勢輕微。Nicole 續指已忘記不少拍攝細節，皆因搭飛機期間已開始作病︰「所以一落機發生嘅所有嘢都好似夢遊咁，第一日開工因為食藥直情似發緊夢。（病咗幾耐？）足足一個禮拜。」
白飯魚 JB 不敵赤腳仔仔？
至於現年 23 歲的 JB，原來除了是學霸，還是足球小子。5 歲開始接觸足球的 JB，曾擔任過校隊隊長、亦參加過區隊。他笑言足球方面最大成就，是被某人錄下球王英姿放上網︰「有條喺禁區頂，射入咗一球靚嘅遠射，唔知點解畀人錄咗擺上 YouTube，都叫做有條『球王』片。」熱愛足球的 JB 是次踏足巴西，除了參觀當地球賽，還落場跟當地球迷切磋球技，為此 JB 除着上愛隊曼聯球衣外，還穿上香港名物「白飯魚」應戰，可惜落場不到 10 秒即跣低輸頭威。之後 JB 跟巴西赤腳仔仔 one-on-one 對戰，並使出「施丹轉身」及「告魯夫轉身」兩大秘技，可惜還是不敵赤腳仔仔，秒速被偷波兼再度跣低。JB事後受訪時坦承技不如人︰「我對白飯魚被當地着住人字拖嘅𡃁仔輕鬆 KO（註：𡃁仔落場連人字拖也脫掉變成赤腳），搞到我真係食晒泥。冇辦法佢哋太勁，不過可以喺足球聖地（巴西）同當地人踢波，真係好感動。」JB 續指對於能見識當地人對足球的狂熱感到不枉此行，他舉例普通一場街場賽事，都能吸引過百人圍觀，而每次入球或者射失波時，現場亦必有歡呼或者喝倒彩聲。