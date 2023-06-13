阿媽唔信我去亞馬遜｜Nicole跟網紅學呃like驚險吃椰子蟲洪永城秒嘔
J2 （82 台）全新旅遊節目《Cashing Pro 私人貸款呈獻：阿媽唔信我去亞馬遜》，由洪永城 Tony 帶領兩名 J2er 胡美貽（Nicole）及布樂文（JB）擔任主持，帶領觀眾深入亞馬遜熱帶雨林尋幽探秘，節目逢周一至周五晚 10 點半 J2（82 台）播映。
Nicole 處女登樹先嗌後爽：雖然損手爛腳
今晚（13 日）一集，被譽為節目「勇氣擔當」的「港女野人」Nicole，為了成為「亞馬遜女泰山」挑戰攀爬高達 40 米（即約 14 層樓）的大樹，由於全程只能依靠自身肌肉力量向上爬，Nicole 全程邊爬邊嗌邊 Keep 住撞樹；花了足足 15 分鐘，Nicole 終於登頂，還應教練要求躺在網床上拍片。Nicole 事後受訪時透露是第一次爬樹，不過由於本身有玩開極限運動，故對自身表現有一定要求，她說︰「所以我想挑戰 10 分鐘之內去到樹頂，爬樹感覺同其他極限運動好唔同，因為係自己親手爬上去。雖然損手爛腳，但係上面個風景真係同下面完全唔同，好享受喺上面坐住吊床睇風景。」
Nicole 椰子蟲食後感：咬咗一半條蟲仲喺度郁
明晚（14 日）一集，爬開有條路的 Nicole 將挑戰二度爬樹，事緣 Nicole 與洪永城及 JB去了探討坐擁過百萬 fans 的網紅土著生活日常，Nicole 更被委派學「呃 like 三式」：爬樹摘生果、豪氣拔木薯及生食肥美椰子蟲，可惜連環蝦碌，就算網紅出手相助，仍全數失敗，當中只有椰子蟲叫勉強過關，因為 Nicole 之前已有了試吃經驗。
JB 擁不一樣味蕾
事緣原來椰子蟲是部落土著的美味零食，為了讓三位主持都能親身體驗當中的「美味」，網紅土著在 Nicole 學呃 Like 前，已賜予三人試食最肥美、最活躍的椰子蟲；不過 Nicole與 Tony 均未能適應，Nicole 咬完第一口後即急忙將蟲蟲吐出，然後不停尖叫加打冷震，她事後猶有餘悸謂︰「最驚係咬咗一半攞出嚟，條蟲仲喺度郁緊。」至於 Tony 反應更加激烈，咬完第一口即嘔，嘔完之後更眼淚口水鼻涕一齊嚟，Tony 事後大呼︰「陣味好腥，真係頂唔順……」而 JB 則完全沒問題，更大讚「味道不錯」。除了挑戰食蟲，三位主持還挑戰垂釣及品嚐「冇乜肉食」的食人魚，Tony 跟 Nicole 指食落有「鹹魚味」，JB 則指食人魚湯與西洋菜湯味道差不多。