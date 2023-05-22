好睡好起｜名人素人犠牲睡相追求真相 催眠大法揭開睡眠世界之謎

「顛覆大家對睡眠世界想像，一個未必影響一生，但會改變你三分一人生的節目」，由無綫新聞及資訊部製作、黃淑明監製、方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的節目《好睡好起》，將於 5 月 25 日（周四）起逢周四及周五晚十點半翡翠台播映。