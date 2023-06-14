陳老二燕窩滋陰丸呈獻好睡好起｜周嘉洛曾講講嚇對白瞓著覺以為只係眨眼

由無綫新聞及資訊部製作、黃淑明監製、方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的節目《好睡好起》，逢周四及周五晚十點半翡翠台播映。《好睡好起》本周四（15 日）播出的第七集主題是「『睡』星」，並邀得藝人周嘉洛、伍詠薇、立法會前議員黃定光及政界名人「公職王」霍啟剛在鏡頭前公開「睡眠世界」。