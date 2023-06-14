陳老二燕窩滋陰丸呈獻好睡好起｜周嘉洛曾講講嚇對白瞓著覺以為只係眨眼
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由無綫新聞及資訊部製作、黃淑明監製、方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的節目《好睡好起》，逢周四及周五晚十點半翡翠台播映。《好睡好起》本周四（15 日）播出的第七集主題是「『睡』星」，並邀得藝人周嘉洛、伍詠薇、立法會前議員黃定光及政界名人「公職王」霍啟剛在鏡頭前公開「睡眠世界」。
分享獨門「快速叉電」大法
憑《痞子殿下》「紀威」成為歷屆最年輕「最受歡迎電視男角色」的周嘉洛，由於劇接劇休息時間甚少；為深入了解周嘉洛如何在極緊密的行程下保持驚人電力，三位主持方東昇、黃曉瑩及李曉欣貼身直擊周嘉洛其中一日的工作，周嘉洛還大方分享獨門「快速叉電」大法。經過 14 小時工作，周嘉洛收工時仍能維持高電量狀態，更為同樣通宵工作的方東昇團隊打氣。
電視城「頂級電兔」
談到被譽為電視城「頂級電兔」，周嘉洛笑言也有輸給周公的時候：「都會強制性熄機，試過喺拍緊我、我畀緊對白嘅時候瞓著咗。嗰時嘅情景就係我一擘大眼，見到啲 crew 全部望住我定咗喺度唔知做咩，因為我唔知我自己瞓著咗，我以為我眨咗眼架啫。」更笑言在他的世界裏，「瞓覺」等同「興趣」。鏡頭前周嘉洛一派從容，對答如流，但當三名主持突然要求他讀出一段「感言」時，周嘉洛竟讀到扁晒嘴，到底所謂何事？
伍詠薇花逾十年時間搶救睡眠質素
同樣因為拍劇積下大量睡眠債的伍詠薇（伍姑娘），揚言搏殺後花了十多年搶救「睡眠質素」，席間她大方分享各樣睡眠問題及搶救大法，更首度走進睡眠實驗室接受測試，了解自身睡眠質素，伍姑娘貫徹敢言本色謂：「人生咩都要試吓嘅我覺得。」同樣勇闖睡眠實驗室的還有「公職王」霍啟剛，他雖然公務繁忙，行程一個接一個，但仍盡量日睡七小時，他又有哪些睡眠煩惱呢？明晚（15 日）播出的《好睡好起》，全程將緊貼伍姑娘及霍啟剛的睡眠測試過程，萬勿錯過。