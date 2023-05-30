隱門｜吳岱融成TVB第一黐線佬葉嘯天連環發癲槍戰戲驚險一刻

由王心慰（Amy 姐）監製、翁善瑩編審的《隱門》，今晚起逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳展鵬（煎 Pan）、黃智雯（Mandy）、湯洛雯（靚湯）、劉佩玥、吳岱融（Hugo）、阮浩棕、黃子恆、魯振順、袁鎮業、盧苑茵等。