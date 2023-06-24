隱門｜吳岱融懸崖吊笑稱免費健身陳少邦鞋底裂埋劉佩玥救阮浩棕

由王心慰（Amy 姐）監製、翁善瑩編審的《隱門》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。

賊王葉嘯天大戰莊子喬

下周迎來結局篇的《隱門》，連日劇情不斷投放震撼彈，昨晚（23 日）驚揭殺死波波（吳沚默飾）真兇是 Pho 哥（杜燕歌飾），葉嘯天（吳岱融飾）則被急召到場善後，事後葉嘯天以 Pho 哥罪證勒索巨款，令 Pho 哥動了殺機…昨晚最精彩場口，則是緊隨發生的莊子喬（陳展鵬飾）大戰葉嘯天。劇情講述天哥遭 Pho 哥（杜燕歌飾）手下 Tony（陳少邦飾）等追入叢林，天哥吼準時機奮力反擊，三人打到飛起兼碌落地；混亂間天哥碌落懸崖邊，此時尾隨天哥的子喬殺到擊退 Tony，並以救命為條件、要脅葉嘯天交出 Pho 哥殺死波波罪證…