隱門｜四大角色慘死阮浩棕疑成殺人魔黃智雯黑歷史曝光劉佩玥愛情陷危機
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由王心慰（Amy 姐）監製、翁善瑩編審的《隱門》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。
葉嘯天富貴變閉翳
下周踏入結局篇的《隱門》，本周劇情高潮迭起，不少主線角色人設將迎來重大轉變，當中黃智雯飾演的張心月會由「柔弱版」變成「暴走版」，黃智雯對角色的演繹更會驚現 180 度轉變。
本周劇情將揭示心月隱藏多時的黑暗面，除了會被爆或自爆黑歷史，更會披露「純純兔」黑化真正原因。暴走後的心月除了膽量 Level up 與葉嘯天（吳岱融飾）撐到行，更會將魔爪伸延至奶奶殷老太（盧宛茵飾）及好友莊子喬（陳展鵬飾）等，另外黃智雯與飾演「衰老公」Mike 的黃子恆的重要床戲亦會曝光。另一重要角色葉嘯天本周亦會再次迎來重要轉變，上周忽然富貴的他，本周將變回閉翳，到底「最緊要有錢」的天哥將如何自處？
除角色有重大轉變，本周劇情亦是峰迴路轉，據知將有四大角色離奇死亡，當中包括子喬養父鄧承謙（魯振順飾）。承謙因當年接賊贓一事被爆出，一直為應否自首陷痛苦邊緣，事件不但令承謙與子喬「父子情」起暗湧、子喬與承謙親生女 Hailey（劉佩玥飾）關係亦陷入冰點，二人爆發激烈衝突。就在三人關係如履薄冰之際，承謙離奇死亡。同一時間，阮浩棕飾演的逸風，亦因急於搜集葉嘯天罪證變得暴躁失控，更成為兇案頭號嫌疑人物；「愛情腦」Hailey 由於堅信逸風無辜，不惜深入險境幫逸風搜證洗脫嫌疑，結果慘遭狼吻清白告急，劇情高潮迭起。