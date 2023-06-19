隱門｜四大角色慘死阮浩棕疑成殺人魔黃智雯黑歷史曝光劉佩玥愛情陷危機

由王心慰（Amy 姐）監製、翁善瑩編審的《隱門》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。

葉嘯天富貴變閉翳

下周踏入結局篇的《隱門》，本周劇情高潮迭起，不少主線角色人設將迎來重大轉變，當中黃智雯飾演的張心月會由「柔弱版」變成「暴走版」，黃智雯對角色的演繹更會驚現 180 度轉變。