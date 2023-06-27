隱門大結局｜黃智雯預告會更癲！黑化升級逼奶奶中風瀕死 狂追殺老公幻影

隱門大結局｜轉眼來到結局篇的《隱門》，節奏比之前更為明快，除了每集都有大量激鬥場面，包括網民期待已久的子喬（陳展鵬飾）活埋葉嘯天（吳岱融飾）大對決，劇情方面亦有精彩反轉，無論是「衰老公」Mike（黃子恆飾）或子喬養父鄧承謙（魯振順飾）之死，均再有驚人內情揭出。