隱門｜張心月黑化升級逼奶奶瀕死中風死鬼老公幻影狂殺黃智雯預告大結局更癲
由王心慰（Amy 姐）監製、翁善瑩編審的《隱門》，本周一至五晚八點半翡翠台播映結局篇。
轉眼來到結局篇的《隱門》，節奏比之前更為明快，除了每集都有大量激鬥場面，包括網民期待已久的子喬（陳展鵬飾）活埋葉嘯天（吳岱融飾）大對決，劇情方面亦有精彩反轉，無論是「衰老公」Mike（黃子恆飾）或子喬養父鄧承謙（魯振順飾）之死，均再有驚人內情揭出。
2 分半鐘戲極速變臉晒層次式演技
昨晚（26 日）一集心月（黃智雯飾）黑化升級，劇情講述失去大水喉 Pho 哥（杜燕歌飾）的葉嘯天，為了撲水向殷老太（盧宛茵飾）埋手，逼到對方碌落樓梯；全程直擊的心月不但未有出手相救，並在肯定沒有第三者在場的情況下，向半死不活的奶奶狂放狠話：「既然我老豆話想做啲嘢，難得有人郁手，點解唔好呀？」、「唔知點解見到你咁嘅樣，我好心涼」、「等你郁唔到，我先慢慢打電話咯」，盡情盡力刺激奶奶之餘，順道拖慢救援進度。對著奶奶一副狠樣的心月，當確定奶奶暈倒後即光速變回純純兔打電話求救，黃智雯在 2 分半鐘戲內極速轉換情緒自如，盡顯陰險、無情、癲狂、狠心及偽善等多樣層次。
黃智雯晒冷之夜
昨晚是黃智雯「晒冷」之夜，演技考驗戲碼一幕接一幕。漸入「癲」境的心月，當得悉奶奶大難不死但中風後，即加以糟質；面對亡夫 Mike 幻影的一再指責及糾纏亦毫不手軟，爆 Seed 怒吼兼將幻影浸死。當見到幻影灰飛煙滅，心月即露出令人極度心寒的笑容，並再度口出狂言：「我要你消失呀」、「我唔會再驚你，我見你一次，殺你一次呀！」除出狠招對付奶奶及幻影，心月還不擇手段連番阻撓子喬與 Madam Yeung（湯洛雯飾）發展感情，為了博取子喬關注，竟不惜自殘
「刀仔鋸小腿」，行徑勁激。對於心月日益暴走，網民笑指葉嘯天「虎父無犬女」，網民留言：「智雯黑化後演技仲正」、「雙面人好奸」、「Luna （心月）仲癲過佢老豆」。
黃智雯：最後五集唔會令大家失望
談到角色在結局周大暴走，Mandy 坦言看到劇本時也 Wow 一聲，並預告將向葉
嘯天大反擊：「去到最後有場戲，佢會還擊佢老豆 16 巴，我覺得嗰場戲好震撼，相信觀眾會睇得好爽，因為張心月已經忍咗 20 集。我覺得最後五集唔會令大家失望，今集未算癲，大結局會再癲啲。」笑言沒想到黑化後的心月更入屋，並指角色是其從演以來未接觸過的類型：「的確同我本人好大反差，我演得好爽，再次多謝 Amy 姐畀呢個角色我。」