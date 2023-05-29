隱門｜王心慰力讚Hugo天花板狠角潛力無限吳岱融演葉嘯天辛苦扯到行晒

由王心慰（Amy 姐）監製、翁善瑩編審的《隱門》，今晚起逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳展鵬（煎 Pan）、黃智雯（Mandy）、湯洛雯（靚湯）、劉佩玥、吳岱融、阮浩棕、黃子恆、魯振順、袁鎮業、盧苑茵等。《隱門》故事圍繞十惡不赦的賊王葉嘯天（吳岱融 Hugo 飾），如何影響女兒張心月（黃智雯飾）一生…劇集開播前，除三位主角煎 Pan、Mandy 及靚湯，宣傳核心還圍繞大狠角葉嘯天。繼《巨輪 II》及《黄金有罪》，Hugo 與 Amy 姐今次是第三度合作；談到之前二人攜手打造的「鷲哥」憑「賤得嚟有型」爆紅，角色金句更是傳誦至今，Amy 姐笑言今次是專誠為 Hugo 度身訂造葉嘯天一角，又大讚Hugo 是次爆 Seed 程度直達天花板境界：「之前佢拍《巨輪 II》，我喺現場睇已經覺得佢表現超出我預期，然後我一直覺得佢有潛質再爆上去。」