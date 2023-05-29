隱門｜王心慰力讚Hugo天花板狠角潛力無限吳岱融演葉嘯天辛苦扯到行晒
由王心慰（Amy 姐）監製、翁善瑩編審的《隱門》，今晚起逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳展鵬（煎 Pan）、黃智雯（Mandy）、湯洛雯（靚湯）、劉佩玥、吳岱融、阮浩棕、黃子恆、魯振順、袁鎮業、盧苑茵等。《隱門》故事圍繞十惡不赦的賊王葉嘯天（吳岱融 Hugo 飾），如何影響女兒張心月（黃智雯飾）一生…劇集開播前，除三位主角煎 Pan、Mandy 及靚湯，宣傳核心還圍繞大狠角葉嘯天。繼《巨輪 II》及《黄金有罪》，Hugo 與 Amy 姐今次是第三度合作；談到之前二人攜手打造的「鷲哥」憑「賤得嚟有型」爆紅，角色金句更是傳誦至今，Amy 姐笑言今次是專誠為 Hugo 度身訂造葉嘯天一角，又大讚Hugo 是次爆 Seed 程度直達天花板境界：「之前佢拍《巨輪 II》，我喺現場睇已經覺得佢表現超出我預期，然後我一直覺得佢有潛質再爆上去。」
葉嘯天連環虐待心月片段曝光
無綫官方今午發布一條以葉嘯天「狠樣」及「暴行」為主打的預熱宣傳片，除可一睹吳岱融各式各樣狠樣，還能率先睇葉嘯天虐待心月過程，包括箍頸、撼頭埋牆及連環掌摑等。其中一幕葉嘯天服刑期間發狂咬甩囚犯耳仔一幕，據知更因尺度問題出街前決定剪掉；雖然如此，Hugo 目露凶光兼青筋盡露的勁爆狠樣，已足以令觀眾入戲。Hugo 受訪時，坦言是次飾演葉嘯天辛苦之餘亦大壓力：「成日要將個轉數 Tune 到好高，同埋真係打得比較多，所以有啲壓力，自己演繹呢個角色好多時係扯到行晒，好似睇咩都唔妥咁，係好玩嘅，但亦真係需要大量體力。」
兒子親赴現場幫忙拍劇照勁窩心
Hugo 又指葉嘯天與「鷲哥」大有不同：「高天鷲係有錢嘅惡人，葉嘯天係冇錢嘅惡人，因為冇錢佢發晒癲、不擇手段，仲要好喪。」Hugo 透露最難忘場口是臨尾險遭煎 Pan 活埋，並透露拍攝時雖然辛苦，但當見到愛兒在現場為自己認真拍攝劇照時，頓時暖在心頭。談到應付大量動作場面，Hugo 笑言全靠平時有鍛煉體能，及監製 Amy 姐貼心安排：「我一路以嚟有踢波同 Keep 住一小時慢跑，仲會拉筋，拍嘢時又會做多啲按摩咁。同埋 Amy 姐好體恤，搵咗個六十幾歲嘅替身畀我，等我有機會抖吓。」