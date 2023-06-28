隱門｜正邪大對決莊子喬雨夜暴怒吳岱融凍到心肺震驚全場

由王心慰（Amy 姐）監製、翁善瑩編審的《隱門》，本周一至五晚八點半翡翠台播映結局篇。

昨晚（27 日）一集終於播出莊子喬（陳展鵬飾）大戰葉嘯天（吳岱融飾）重頭戲，劇情講述葉嘯天蓄意製造事端刺激 Madam Yeung（湯洛雯飾）父親楊志強（張國強飾），志強發狂揮刀亂舞；得知葉嘯天有心挑釁父親的 Madam Yeung，一怒之下打傷葉嘯天…為制止葉嘯天繼續作惡，子喬惡向膽邊生埋伏扑暈葉嘯天之後，再將其踢落預先掘好的深坑並企圖活埋…