隱門｜陳展鵬和母親終和好吳岱融挾持驚悚場面網友大讚

由王心慰（Amy 姐）監製、翁善瑩編審的《隱門》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。

昨晚（15 日）一集劇情圍繞子喬（陳展鵬飾）與親母 Sophie（韓馬利 Mary 姐飾，年輕版由尹詩沛分飾）恩怨，子喬一直認為 Sophie 拋夫棄子，直到葉嘯天在老人院脅持 Sophie 兼自爆曾與 Sophie 發生關係，Sophie 才向子喬坦白過去。原