隱門｜黃智雯囡囡楊可瑩痛哭得正評素顏天然美女拍落水戲
由王心慰（Amy 姐）監製、翁善瑩編審的《隱門》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。
《隱門》昨晚（5 日）一集劇情主要圍繞楊忻曉 Madam Yeung（湯洛雯飾）著手調查「衰老公」阿 Mike 死因，其間揭出阿 Mike 臨死前將買給心月（黃智雯
兒晴晴的楊可瑩，雖然被氧氣罩遮住了大半塊臉，但當得悉爸爸離世後，仍可憑一雙眼睛清楚表達出失去父親的傷痛，眼淚亦流得自然。Mandy 受訪時亦大讚「阿囡」：「佢啲眼淚話嚟就嚟，唔需要醞釀，小朋友嘅情感永遠就係最單純、最真摯。」
今年六月尾便滿 14 歲的楊可瑩，2015 年已開始拍劇，分別參演過《實習天使》、《同盟》、《翻生武林》、《棟仁的時光》、《不懂撒嬌的女人》、《溏心風暴 3》、《廉政狙擊》，亦曾參演電影《救殭清道夫》等，演出經驗豐富。問到喊戲心得，可瑩笑指由於戲內戲外與 Mandy 及阮浩棕均感情要好，令拍喊戲更加得心應手：「我同佢哋拍戲時，真係好似一家人咁親切，所以喊嗰啲位都好自然咁喊咗出嚟。同埋我唔想拍得唔好 NG 好多次，令導演 PA 咁夜收工，所以會好盡力拍好每一場。」
「雙黃」落水戲花絮曝光
阿 Mike 浸死真相成本周劇情關鍵，據知拍攝該場重頭戲當日氣溫只有 12-13 度，但身穿短衫短褲的「衰老公」黃子恆為配合劇情，仍需不斷上完水再落水，絕對是耐力及體力考驗。全程衣衫盡濕兼凍到流鼻水的子恆，更一度要脫去上衣扭掉水份。與子恆「有難同當」的 Mandy，正式落水前還要遭劇組額外「淋水」加工，凍得 Mandy「慘叫連連」；不過 Mandy 最終還是專注地完成拍攝工作，且完工後表現雀躍，不但對著鏡頭大力揮舞雙手為自己打氣，更披著毛巾表示為了保持高貴形象不胡亂喊凍，只大叫了一句：「啲海水好鹹」。對於 Mandy 素顏落水，網民亦很受落，留言大讚她是「天然美女」。
另自劇集播出後被指演出似「師奶」多過似 Madam 的湯洛雯（靚湯），在社交網
以正面態度回應負評，並上載「嘟嘴」照：「虛心接受批評，才能進步…謝謝所有有留意我演出的觀眾，好的、不好的，都袋落袋了，這湯會加油變成更好的湯！」更不忘以「師奶仔」自嘲，相當可愛。雙黃落水戲花絮片連結：