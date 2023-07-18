靈戲逼人｜阮嘉敏學慳妹演鵪鶉妹陳展鵬自幼習武搶焦點楊凱博耍棍心得引關注
由王偉仁（Simon）監製、譚翠珊編審的《靈戲逼人》，逢周一至五晚 8 點半翡翠台播映，主要演員包括張振朗、龔嘉欣、劉穎鏇、阮浩棕、吳子冲、蔚雨芯、李成昌、江欣燕、謝雪心、阮嘉敏及魯振順等。
練足兩個月陰聲細氣
昨晚（17 日）一集劇情圍繞若琳（阮嘉敏飾）及傑仔（吳子冲飾）感情發展，敏敏（劉穎鏇飾）及阿東（阮浩棕飾）為了撮合二人，刻意晚上露營期間大講鬼故，之後更刻意留下傑仔及若琳獨處。欲幫手牽紅線的「女鬼」柳芳拿出火機炮製「飄浮鬼火」，結果遭對靈異事物極有興趣的傑仔追到通山跑，獲網民讚場面搞笑過癮；另昨晚若琳的一場相睇戲，亦引發不少討論。其實阮嘉敏（Mandy）自出場後，一直備受網民關注，尤其「若琳式」含羞答答樣及「Gfable 七式」更是贏盡好評，對此 Mandy 回應：「我有參考《大時代》入面周慧敏演嘅慳妹，學吓啲小動作同眼神，再喺屋企對住塊鏡練表情同陰聲細氣講嘢，試咗個零兩個月我自己都接受咗喇先去演。同埋我身邊咁啱有朋友個妹都係內向啲，我去佢屋企『偷師』，佢阿妹真係唔係點郁，同埋我試過同佢傾偈，佢真係唔係好敢望我。」Mandy 又笑指朋友都喜歡劇中的她：「佢哋覺得我平時嘈啲，好想我安靜。」
預告將為吳子冲變得更癡線
Mandy 又指十年前因做模特兒已與吳子冲相識，並謂因為雙方有「朋友底」，故此演繹「含羞」場口時才不致太緊張：「其實真實嘅我唔怕醜、唔怕事亦唔內向，對住鍾意嘅男仔我會採取主動，呢個角色真係完全唔係阮嘉敏嚟架，所以出街前我都好擔心演得唔似。真係好多謝監製 Simon，呢個係我喺公司咁耐第一套比較多戲份啲，同埋我唯獨冇做過咁怕事內向嘅角色，自己都冇諗過做得到，好多謝Simon 畀機會我試。」Mandy 又預告本周稍後劇情若琳將為傑仔更「癡線」和
「豁出去」：「大家到時要留意呀，我自己都鍾意呢個角色，因為幾浪漫。」曾於武術比賽勇奪全能冠軍
昨晚另一搶焦位落在之前憑劇集《黯夜守護者》演出贏盡關注的楊凱博。童星出身的楊凱博，曾演出不少無綫劇集包括《特技人》、《城寨英雄》、《降魔的》及《逆天奇案》等。在《城》中飾演陳展鵬童年的凱博，自小熱愛武術，並曾於武
術比賽中勇奪全能冠軍。昨晚，劇中飾演粵劇團興趣班同學的凱博，上台表演耍纓槍，雖然只是很短時間，但盡顯身手及功架。凱博透露自幼習武也是最擅長刀棍功夫，故對拍攝有一定幫助。問到耍棍心得，他則說：「要練得好，我個人嚟講覺得關膽量事，我嗰時有同其他人一齊學，但有啲人打得特別型同快，因為佢轉得快，但咁樣打到自己嘅機會亦會大。但我由細到大都比較細膽，所以我轉嘅棍花相對就慢，專業嘅人睇落去會冇咁靚。」凱博又笑指拍攝《靈戲》其實很考驗體能：「好多場戲我哋都要受訓，又要大動作、又要追車跑步練氣，嗰時仲要大熱天時，都會有少少辛苦，但係少少啫。」