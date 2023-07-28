靈戲逼人｜雲哥被BigBoss殺害陳俊堅真斧頭出擊阮浩棕抱Tiffany轉圈背後吃力

由王偉仁（Simon）監製、譚翠珊編審的《靈戲逼人》，今晚 8 點半翡翠台播映大結局。昨晚（27 日）一集 Big Boss 終於現身，原來正是新登場人物江志強！當年江志強（陳俊堅飾）貪念起偷了雲哥（張振朗分飾）送給柳芳（龔嘉欣飾）的定情鑽石鈪；最終遭揭發惡行的江志強，一怒之下燒死柳芳及亂刀插死雲哥。為掩藏當年罪行，江志強（吳瑞庭飾）表面上幫柳芳鬼魂盡量留在人間，實則是出盡法寶加速柳芳煙消雲散…