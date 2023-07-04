靈戲逼人｜龔嘉欣變髮搞笑咆哮張振朗空氣對戲避免身體接觸網友熱議不斷

由王偉仁（Simon）監製、譚翠珊編審的《靈戲逼人》，昨晚（3 日）起逢周一至五晚 8 點半翡翠台播映，主要演員包括張振朗、龔嘉欣、劉穎鏇、阮浩棕、吳子冲、蔚雨芯、李成昌、江欣燕、謝雪心、阮嘉敏及魯振順等。