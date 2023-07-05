靈戲逼人｜龔嘉欣瘋狂咆哮變髮張振朗空氣對戲避免身體接觸喜感滿點
由王偉仁（Simon）監製、譚翠珊編審的《靈戲逼人》，昨晚（3 日）起逢周一至五晚 8 點半翡翠台播映，主要演員包括張振朗、龔嘉欣、劉穎鏇、阮浩棕、吳子冲、蔚雨芯、李成昌、江欣燕、謝雪心、阮嘉敏及魯振順等。
《靈戲》一開播便進入戲肉，女鬼雲柳芳（龔嘉欣飾）因丁一駿 Ivan（張振朗飾）的一滴血從被困的衣箱中獲得釋放；「與世隔絕」近三十年的柳芳對新科技大感好奇，其中一幕柳芳模仿 Ivan 以語音向手提電話發指令時，由於不懂要按著錄音掣而連環吃白果，其間柳芳以為自己未夠大聲、更張大嘴巴向電話咆哮，相當搞笑；嘉欣演繹該幕時的疑惑呆萌樣亦相當討喜。
嘉欣佻皮挑機樣可愛爆燈
雖然《靈戲》圍繞的人鬼戀淒美、浪漫又懸疑，但昨晚重點絕對是嘉欣與振朗的「喜感大爆發」。繼《反黑路人甲》振朗在《靈戲》再展搞笑功力，尤其當得悉柳芳並非清潔姐姐而是女鬼時嚇至放聲尖叫、跳上梳化典床典蓆之餘，強裝鎮定及萬念俱灰的表情均演繹得爆笑又到位；嚇至束手無策的 Ivan，還 Google 了十字架、蒜頭及聖經等圖片企圖驅鬼，可惜一律無效，柳芳更佻皮露出可愛挑機樣。除了兩位演員喜劇功力，劇組的安排亦別具喜劇節奏，例如柳芳經常會在 Ivan 意想不到的地方「神出鬼沒」，偶爾「超近鏡」現身之餘，又會不自覺「半空飄浮」等。
貼地女鬼愛變裝
嘉欣飾演的女鬼還相當貼地，除了擅於打理家頭細務，更能隨意變裝。今晚（4日）一集，貪靚的柳芳會先後換上多套青春感爆燈的 casual wear，為了突顯喜感，嘉欣更會先後以短髮及爆炸頭 Look 上陣，並展現嫌棄表情。雖然角色「又古又今」，但嘉欣全程拿捏得宜，不論做手或神情均甚有懷舊 Feel；談到劇中大戲做手，嘉欣透露主要靠睇片自學：「好彩現場有老師指導，所以拍攝方面都應該係夠用嘅。當然要做到真係上台（表演粵曲），相信就需要好多好多年時間先可以做得專業。」
為角色自學彈琴勁開心
而在劇中飾演音樂人的振朗，則要應付不少彈琴場口，有些手部 close up 亦是振朗親身上陣，對此振朗笑言很開心終有機會接觸鋼琴：「我本身係完全唔識嘅，今次主要係透過網上學啲最簡單嘅技巧，我就揀咗一首自己最鍾意嘅歌去學。」談到不少場口要與「空氣做戲」，振朗笑言最大難度是忍笑：「同平時好唔同，得自己一個演時會有啲 kick kick 地；有一次 roll 緊機嘉欣冇啦啦掂到我，我即刻話你唔可以掂我，否則我哋會瘋狂爆笑。」