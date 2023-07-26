靈戲逼人｜網民列出三大疑兇龔嘉欣可能隨時消失魯振順自揭意外燒死柳芳

由王偉仁（Simon）監製、譚翠珊編審的《靈戲逼人》，本周一至五晚 8 點半翡翠台播映結局篇。昨晚（25 日）柳芳（龔嘉欣飾）死亡真相有突破性發展，阿駿（張振朗飾）等揭發海哥（李成昌飾）當年曾因向柳芳求愛失敗動殺機，遂設局引海哥露出破綻，但最終入局的卻是海哥好友小菲（魯振順飾）。原來當年小菲因怕鬼在劇團後台燒衣拜神，豈料意外釀成大火，並在收拾殘局時驚見柳芳屍體。為怕誤殺事件連累愛女若琳（阮嘉敏飾），小菲毅然毁屍滅跡兼向海哥自首，海哥因同情小菲處境，決定與小菲一起隱瞞…