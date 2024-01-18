飛常日誌｜5名靚港姐空姐坐陣 其中一位冠軍人馬驚揭入行真相
香港機場管理局全力協助，由陳耀全（Andy）監製、黃偉強擔任編審的《飛常日誌》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括馬國明、蔡思貝、劉穎鏇、朱敏瀚、高海寧、洪永城、吳偉豪、戴祖儀、郭柏妍及徐榮等。
以實感專業劇作宣傳招徠的《飛常日誌》，自開播後引發不少熱話，除了激罕曝光的機場禁區內外真實面貌、還原度高的機管局員工及航空界工作日常、隨時發生在任何人身上的機場二、三事外，劇中演員陣容亦是焦點所在。由於劇集開播前，男主角馬國明、女主角高海寧及劉穎鏇先後在萬千星輝頒獎禮勇奪「馬來西亞視帝」、「女配角」及「女飛躍」殊榮，令三人演出受到廣泛關注之餘，劇中演員的高顏值及耀眼度十足的空姐、機師 Look 亦引發熱討，網民除指靚仔靚女多夠晒賞心悅目之餘，更大讚劇組拍攝鏡頭唯美，完美展現機場及演員們最佳面貌。
今日劇組曝光《飛常日誌》真/假空姐名單，原來劇中飾演空姐/地勤的女演員多達 15 名，包括（排名不分先後）蔡思貝、戴祖儀、劉穎鏇、宋宛穎、關楓馨、莊易羚、鄧伊婷、曾文心、利穎怡、吳紫韻、彭翔翎、劉嘉淇、盧映彤、蘇可欣及史穎喬，當中蔡思貝、劉穎鏇、宋宛穎、關楓馨、蘇可欣均是港姐出身，當中宋宛穎更是冠軍級人馬；另外莊易羚、鄧伊婷及彭翔翎亦有相關選美活動經驗，其中彭翔翎曾參加校花校草選舉並打入最後四強。而 15 位「飛常空姐」中，最具話題性的，除了有美腿代表劉穎鏇及戴祖儀外，應是真的曾任職過空姐的蘇可欣及史穎喬。
蘇可欣成「飛常空姐」髮型顧問
先說蘇可欣（Eunice），曾參與 2016 香港小姐競選並躋身 20 強的 Eunice，參選港姐前曾任職了兩年半空姐，入行後代表作品有《3 日 2 夜》及無綫娛樂新聞台主持工作，參與劇集有《愛‧回家之開心速遞》及《十八年後的終極告白》等。於劇集宣傳期間透露有意回歸空姐行業的 Eunice，在劇中既是演員亦是空姐 Look 顧問，思貝早前於直播期間便透露蘇可欣拍攝期間除了與眾女演員大方分享「空姐經」，更是眾人的「髮型顧問」，先後教曉思貝及劉穎鏇等小花「空姐盤髻大
法」，是劇集靚靚空姐 Look 的重要功臣之一。問到 Eunice 當初為何投身空姐行列，她笑言是受無綫經典劇《衝上雲霄》啟發：「好老套地真係因為《衝上雲霄》而想做空姐，應該話佢係呢個職業夢嘅種子。到有一次好偶然見到個女仔著住空姐制服加大褸，好有氣質好端莊咁，令我更立志要加入呢個行業。」於 2014年加入空姐行列的 Eunice，於 2 年半後毅然離職，並笑言當年參選港姐時只是想「Take 個 Break」，沒想到之後很快便決定轉行。
至於憑劇集《新四十二章》及《羅密歐與祝英台》為人熟悉的史穎喬，是香港中文大學中國研究系碩士畢業生；畢業後隨即加入空姐行列，可惜卻因遇上疫情及公司大裁員被離職，之後透過參選《衝上雲霄大選》入行。在劇中飾演劉穎鏇同事的史穎喬，被問到當年為何會有加入空姐行列的想法，史穎喬笑言其中一個原因是想「衝出亞洲」：「我本身家境唔係好富裕，大學之前都未飛出過亞洲地區，當時都有少少想透過空姐呢份工作衝出亞洲。加上我鍾意啲彈性同流動性高啲嘅工作，啱啱嗰時臨畢業時有航空公司去咗中大搞 Booth 畀同學報名，咁我就試咗，順其自然地就畢業後做咗空姐。我做咗空姐大概半年左右就遇上疫情，之後已經冇乜點飛，然後大概再過咗半年左右，我就遇上大裁員。」問到空姐難忘事，史穎喬笑言是疑似撞鬼驚魂：「有次我飛長途機，去廁所時道門有啲 Kick Kick 地，明明鎖咗但我去洗手間去到一半時又彈番開，我當時以為自己冇鎖實度門。跟住我就緊接聽到有啲好懷舊嘅音樂，仲要啲聲好拆同好多沙沙聲，初初我仲以為有人喺出面等緊我所以播歌，但出到去又唔見有人排隊等去廁所，嗰吓係有啲驚驚地，但之後亦再冇其他怪事發生。」
鄧伊婷相隔 7 年再演空姐感興奮
15 名「飛常空姐」中，鄧伊婷 Irina 與「空姐」兩個字亦甚有淵緣。早前 Irina 於社交平台分享拍攝《飛常日誌》時的空姐造型照，以及 7 年前任模特兒時拍攝的航空公司廣告照，並笑言：「今次可以再演空姐好開心，謝謝監製 Andy，還有機會去機場平時去不到的地方拍攝真的很難得。」除了蘇可欣和史穎喬，魏柏豪亦是真‧機艙服務員。空少資歷約 5 年半的柏豪，正式成為空少前有一年半地勤經驗，加起來投身航空界時間長達 7 年；之後再透過參加《衝上雲霄大選》轉戰娛樂圈。