香港人在北京｜洪永城陳星妤鏡頭前火花四溢傅嘉莉化身男仔頭驚喜連連戴祖儀追夢路上一展歌喉戲藝
由鍾澍佳總監製、黃國輝監製、陳翹英編審的《馬百良安宮牛黃丸呈獻：香港人在北京》，將接棒外購劇《長風渡》由10月9日起逢周一至五晚9點半翡翠台播映，主要演員包括陳展鵬、洪永城、吳若希、蔡潔、戴祖儀、傅嘉莉、吳業坤和陳星妤等。
《香港人在北京》（下文簡稱《香港人》）除了
陳展鵬、吳若希外，洪永城（Tony）、戴祖儀（Joey）、傅嘉莉、吳業坤和陳星妤等演出同樣值得關注。飾演徐港文的洪永城劇中是展鵬弟弟，同時亦是一位美食KOL，惟為人好食懶飛，事無大小都交給拍檔兼「好兄弟」Funny（傅嘉莉Kelly飾）負責，當正Funny阿四。港文後來因事「走佬」到北京投靠哥哥港仁（陳展鵬飾），順道在北京發展KOL事業，於文創園邂逅時裝直播主淼淼（陳星妤飾），兩人因文化差異產生連串衝突，並發展成歡喜冤家。女神級的Kelly在造型上有很大突破，以「男仔頭」造型亮相的她，經常戴著黑色膠框眼鏡及Cap帽，配以鬆身Tee加短褲，與平時充滿女人味的Kelly判若兩人！星妤早前於
《一舞傾城》中飾演「萬國城最後一個處女」搶盡焦點，今次《香港人》是她第二套主演劇集，亦是其首度挑戰喜劇題材。
Tony北上工作不捨女兒
Tony受訪時透露為角色做了不少準備功夫，他說：「我角色係一個KOL同埋導演，我喺現實中都識好多呢類嘅人士，所以演出時加多咗好多呢行嘅術語同動作，希望更貼近個角色。」講到與兩位女神Kelly和星妤合作，Tony大讚：「Kelly係第二次合作，佢係一個專業嘅女演員，每次都會做足功課，合作非常愉快。至於星妤就好勤力，做得好好，佢特徵係上鏡靚過真人、五官好靚！」談到要
北上拍劇，Tony坦言有喜有悲：「唔開心係因為小朋友出世6、7個月就要離開佢，當然唔捨得。開心就係終於可以走出香港去其他地方工作，好似旅行嘅心情咁。」
Joey一圓參加歌唱比賽夢
Joey飾演的徐寶怡是展鵬妹妹，她跟隨二哥北上探望大哥，身為街頭歌手的她機緣巧合下，與曾為樂隊結他手的代駕小哥石磊（吳業坤飾）相遇，石磊更會默默支持寶怡追逐音樂夢，過程中兩人發生微妙關係。身為歌手的Joey談到在劇中有不少唱歌場口時笑言：「作為一個歌手可以喺劇集入面唱歌，仲可以參加歌唱比賽，係一件好開心嘅事，因為我自己冇乜參加比賽經驗，自己一路都好想試吓。今次可以唱好多經典嘅歌同埋自己寫嘅歌，成個過程好開心、好滿足，有一種一石二鳥嘅感覺，希望觀眾記得戴祖儀除咗演戲之外，仲識得唱歌。」
Edmond 化身鋼琴王子晒琴技
飾演音樂才子張帥的梁漢文（Edmond）和飾演丁志強的盧慶輝亦有驚喜演出。今次是Edmond自2008年客串《盛裝舞步愛作戰》後，相隔14年再次拍攝TVB 劇集，劇中他做回老本行飾演知名歌手，其中一場戲更化身鋼琴王子晒琴技。Edmond 之前於社交網上載相關花絮
片，獲網友讚有型兼大嗌期待。現年55歲的盧慶輝，早年憑《真情》的唐立生及《封神榜》的伯邑成功入屋，當中在《封神榜》被殺死後製成肉丸一幕更甚有記憶點，吳若希於社交網上載合照時亦忍不住留言：「曾幾何時，見親豬肉丸都會諗起佢！」今次盧慶輝飾演展鵬死對頭，更有不少針鋒相對場面，可謂演技大鬥法！