香港人在北京｜陳展鵬吳若希爆笑對戲翡翠臺每晚九點半熱映

由鍾澍佳總監製、黃國輝監製、陳翹英編審的《馬百良安宮牛黃丸呈獻：香港人在北京》，將接棒外購劇《長風渡》由 10 月 9 日起逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映，主要演員包括陳展鵬、洪永城、吳若希、蔡潔、戴祖儀、傅嘉莉、吳業坤和陳星妤等。