2023香港小姐競選｜姜依寧壓力大爆喊感激陳曉彤陪伴安慰｜王怡然買零食冇帶錢笑翻網友

《2023 香港小姐競選》16 位佳麗，1 號吳詠婷（Anna）、2 號黃泳嘉（Jessica）、3 號鄧凱文（Eris）、4 號王怡然（Lynn）、5 號梁倩淇（Debbie）、6 號胡睿涵（Hanna）、7 號毛志琛（Viktoria）、8 號姜依宁（Jenny）、9 號潘明璇（Michelle）、10 號陳霈錤（Hera）、12 號梁晶晶（Nicole）、13 號陳曉彤（Cindy）、14 號陳怡名（Zora）、15 號莊子璇（Hilary）、16 號郭珮文（Juliana）、17 號王敏慈（Lovelle），在嘉賓主持黎諾懿及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，前往越南峴港及會安拍攝外景，入住 Hoiana Resort and Golf 會安南岸綜合度假區及哥爾夫球俱樂部，兼於酒店靚景進行拍攝。11 號周婷（Jennifer）因事缺席外景拍攝。是次拍攝無綫娛樂新聞台派出主持王鎮泉（泉叔）全程直擊，精彩片段將於每晚七點及九點的《娛樂新聞報道》，及晚上 11 點的《娛樂頭條》內播出。