2023香港小姐競選｜姜依寧壓力大爆喊感激陳曉彤陪伴安慰｜王怡然買零食冇帶錢笑翻網友
《2023 香港小姐競選》16 位佳麗，1 號吳詠婷（Anna）、2 號黃泳嘉（Jessica）、3 號鄧凱文（Eris）、4 號王怡然（Lynn）、5 號梁倩淇（Debbie）、6 號胡睿涵（Hanna）、7 號毛志琛（Viktoria）、8 號姜依宁（Jenny）、9 號潘明璇（Michelle）、10 號陳霈錤（Hera）、12 號梁晶晶（Nicole）、13 號陳曉彤（Cindy）、14 號陳怡名（Zora）、15 號莊子璇（Hilary）、16 號郭珮文（Juliana）、17 號王敏慈（Lovelle），在嘉賓主持黎諾懿及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，前往越南峴港及會安拍攝外景，入住 Hoiana Resort and Golf 會安南岸綜合度假區及哥爾夫球俱樂部，兼於酒店靚景進行拍攝。11 號周婷（Jennifer）因事缺席外景拍攝。是次拍攝無綫娛樂新聞台派出主持王鎮泉（泉叔）全程直擊，精彩片段將於每晚七點及九點的《娛樂新聞報道》，及晚上 11 點的《娛樂頭條》內播出。
第二日外景拍攝，16 位佳麗身穿仙氣白裙，前往被列為世界文化遺產的美山聖地拍攝 MV。經過連日來密集式訓練，16 位佳麗除了擺甫及跳舞愈見有板有眼，無論鏡頭背後多熱多累，只要一見到鏡頭即能九秒九綻放甜美笑容；而經過連日來「朝見口、晚見面」，佳麗間感情明顯升溫，不用埋位時眾人 Keep 住雞啄唔斷兼有講有笑，連接受無綫娛樂新聞台訪問時亦要抱在一起。
姜依宁自覺笑容唔夠
美山聖地外景拍攝初段雖然烈日當空、熱到台前幕後汗流浹背；但中途卻忽然行雷閃電兼暴雨，拍攝流程數度被打斷。對於拍攝外景日曬又雨淋，佳麗指雖然辛苦，但感恩獲工作人員貼心照顧，除 Keep 住有專業人員幫她們補妝及整理衣服，更貼心事先為佳麗預備好雨傘。6 號胡睿涵說：「行雷閃電？唔驚呀，工作人員好有準備，一早準備定遮，好照顧我哋。」感覺較為害羞的 8 號姜依宁，與 13號陳曉彤及 15 號莊子璇接受泉叔訪問時，被踢爆前一晚排舞時因壓力大爆喊，對此姜依宁解釋：「我覺得自己做得唔夠好，笑容唔夠，要更加努力。」並感謝身旁兩位好友及戰友全程陪伴及打氣，才令自己馬上破涕為笑。三人又指現在已變成「笑容專員」，無論是大會鏡頭或工作人員手機，只要一對著自己便能擠出燦爛笑容。
佳麗又應泉叔要求互爆趣事，結果以莊子璇的「過時面膜」及 4 號王怡然的「周身冇蚊」事件最有娛樂性。莊子璇說：「尋晚我哋大概一點零瞓，但瞓前點都要敷個 mask；我敷住咁去咗第二位佳麗間房，點知冇為意瞓著咗！個零鐘後醒番塊面膜已經乾晒，咁樣反而弄巧反拙。」王怡然說：「我同 Zora（14 號陳怡名）三個人去買嘢，大家都以為大家身上有錢，咁買咗好多零食，點知到畀錢嗰陣，先知原來大家都冇帶錢。（咁最後冇買到零食？）有呀，咪返番酒店攞錢先再買。」另王怡然與胡睿涵與 2 號黃泳嘉受訪時，更笑指由於拍攝景點及日落景色太美，16 位佳麗不忘寓工作於娛樂紛紛拿出手機拍照留念。