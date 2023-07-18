2023香港小姐競選｜陳怡名蛇腰之冠驚艷三點式泳裝照陳霈錤王怡然飲食祕訣曝光
《2023 香港小姐競選》16 位佳麗在嘉賓主持黎諾懿及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，前往越南峴港及會安拍攝外景，入住 Hoiana Resort
and Golf 會安南岸綜合度假區及哥爾夫球俱樂部，兼於酒店靚景進行拍攝。是次拍攝無綫娛樂新聞台派出主持王鎮泉（泉叔）全程直擊，精彩片段將於每晚七點及九點的《娛樂新聞報道》，及晚上 11 點的《娛樂頭條》內播出。
今日 16 位佳麗：1 號吳詠婷（Anna）、2 號黃泳嘉（Jessica）、3 號鄧凱文（Eris）、4 號王怡然（Lynn）、5 號梁倩淇（Debbie）、6 號胡睿涵（Hanna）、7 號毛志琛（Viktoria）、8 號姜依宁（Jenny）、9 號潘明璇（Michelle）、10 號陳霈錤（Hera）、12 號梁晶晶（Nicole）、13 號陳曉彤（Cindy）、14 號陳怡名（Zora）、15 號莊子璇（Hilary）、16 號郭珮文（Juliana）及 17 號王敏慈（Lovelle）拍攝泳裝照。
16 位佳麗正式埋位拍攝泳裝照前，先以綠色、橙色、紫色、彩藍及桃紅等不同色系造型拍攝宣傳照及大合照，之後 16 位佳麗分別換上墨綠色及粉紅色三點式泳衣拍攝單人照。今屆 16 位港姐身形普遍偏瘦及平均，並有大批「蛇腰」代表，當中 14 號陳怡名以 21.5 吋腰圍成為「蛇腰」之冠，緊隨其後的是同樣擁有 22 吋纖腰的 4 號王怡然及 5 號梁倩淇，王怡然馬甲線相當顯眼，梁倩淇則擁有線條分明腹肌，梁倩淇接受娛樂新聞台訪問時，笑指可能與太瘦有關：「其實我冇乜特別練，自然地有，可能同太瘦有關。」望落纖瘦的王怡然，則自爆已肥了 2kg，並透露前一晚食雞腳醫肚，相當特別。至於「蛇腰」之最、14 號陳怡名則指拍攝泳裝照最怕曬黑：「我半個鐘就搽一次防曬。我唔太驚影泳裝，因為平時去旅行都有着比堅尼影相。」並笑言最滿意自己鎖骨：「著吊帶衫特別靚。」
2 號黃泳嘉、10 號陳霈錤、12 號梁晶晶、15 號莊子璇及 16 號郭珮文腰圍亦僅得23 吋。陳霈錤受訪時，坦言拍攝泳裝照有少許緊張，並透露有為著泳裝刻意減肥及忍口，昨晚更只以咖啡頂肚餓：「尋晚冇食嘢，淨係飲咗杯咖啡。最滿意自己個腰窩，好少人有呢樣嘢。」至於上圍最豐滿三位佳麗，則為擁有 36 吋胸圍的 6號胡睿涵、35 吋胸圍的 16 號郭珮文及 34 吋胸圍的 9 號潘明璇。繼日前拍攝 MV時「一時曝曬、一時暴雨」後，今日拍攝泳裝照亦遇上天氣問題，由於現場超級
大風，佳麗數度出現「秀髮亂舞」情況，莊子璇受訪時笑言應付強風比擺靚甫拍攝泳裝照更高難度：「要好努力咁擘大對眼。」（附候選佳麗資料）