香港小姐2023｜泳照率先睇 18歲胡睿涵上圍完勝「金髮蔡思貝」郭珮文
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《2023香港小姐競選》16位佳麗在嘉賓主持黎諾懿及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，日前前往越南峴港及會安拍攝外景。今日（18日）16位佳麗在越南拍攝泳裝照，當中上圍最豐滿竟是只有18歲的6號胡睿涵（Hanna），大熱16號「金髮蔡思貝」郭珮文（Juliana）只得第二名。
胡睿涵封最強咪神
16位佳麗正式埋位拍攝泳裝照前，先以綠色、橙色、紫色、彩藍及桃紅等不同色系造型拍攝宣傳照及大合照，之後16位佳麗分別換上墨綠色及粉紅色三點式泳衣拍攝單人照。今屆16位港姐身形普遍偏瘦及平均，不過最搶鏡、最豐滿上圍的三位佳麗，則為擁有36吋胸圍的6號胡睿涵、35吋胸圍的16號郭珮文及34吋胸圍的9號潘明璇！
另外亦有大批「蛇腰」代表，當中14號陳怡名（Zora）以21.5吋腰圍成為「蛇腰」之冠，緊隨其後的是同樣擁有22吋纖腰的4號王怡然（Lynn）及5號梁倩淇（Debbie）。
王怡然馬甲線相當顯眼
王怡然馬甲線相當顯眼，梁倩淇則擁有線條分明腹肌，梁倩淇接受娛樂新聞台訪問時，笑指可能與太瘦有關：「其實我冇乜特別練，自然地有，可能同太瘦有關。」望落纖瘦的王怡然，則自爆已肥了2kg，並透露前一晚食雞腳醫肚，相當特別。至於「蛇腰」之最、14號陳怡名則指拍攝泳裝照最怕曬黑：「我半個鐘就搽一次防曬。我唔太驚影泳裝，因為平時去旅行都有着比堅尼影相。」並笑言最滿意自己鎖骨：「著吊帶衫特別靚。」
陳霈錤為著泳裝刻意減肥
2號黃泳嘉（Jessica）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、15號莊子璇（Hilary）及16號郭珮文（Juliana）腰圍亦僅得23吋。陳霈錤受訪時，坦言拍攝泳裝照有少許緊張，並透露有為著泳裝刻意減肥及忍口，昨晚更只以咖啡頂肚餓：「尋晚冇食嘢，淨係飲咗杯咖啡。最滿意自己個腰窩，好少人有呢樣嘢。」
繼日前拍攝MV時「一時曝曬、一時暴雨」後，今日拍攝泳裝照亦遇上天氣問題，由於現場超級大風，佳麗數度出現「秀髮亂舞」情況，莊子璇受訪時笑言應付強風比擺靚甫拍攝泳裝照更高難度：「要好努力咁擘大對眼。」
即睇佳麗越南泳裝照：
圖片來源：（圖片來源：TVB）