香港小姐2023｜泳照率先睇 18歲胡睿涵上圍完勝「金髮蔡思貝」郭珮文

《2023香港小姐競選》16位佳麗在嘉賓主持黎諾懿及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，日前前往越南峴港及會安拍攝外景。今日（18日）16位佳麗在越南拍攝泳裝照，當中上圍最豐滿竟是只有18歲的6號胡睿涵（Hanna），大熱16號「金髮蔡思貝」郭珮文（Juliana）只得第二名。