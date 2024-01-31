2024風生水起

2024風生水起｜何依婷被仔呃原來好易？吳幸美宜嫁到世界邊端被批與安德尊最合襯！朱咪咪恨抱孫流口水被麥玲玲爆料收埋好多間屋？

tvb娛樂
東方新地

廣告

風水賀年節目《位元堂安宮牛黃丸呈獻：2024 風生水起》首周播映日期及時間為周一（29 日）至周三（31 日）晚 10 點半翡翠台，節目由薛家燕、陳懿德、許文軒及徐文浩擔任主持，並邀來著名堪輿學家李丞責、麥玲玲、元海、唐碧霞、黃楚淇為觀眾指點迷津。

2024風生水起 呢集嘉賓係吳幸美下排左 2）同何依婷下排左 3）。
呢集嘉賓係吳幸美（下排左 2）同何依婷（下排左 3）。（圖片來源：TVB

幸美做《東張》留感情陰影

昨晚（30 日）一集「龍年開運搵師傅」請來吳幸美、何依婷擔任嘉賓，單身貴族幸美希望龍年盡快脫單，新婚的依婷則想婚姻事業兩得意。玲玲師傅指女性眼大旺桃花，但同時容易畀人呃，大眼妹依婷笑言：「我真係容易畀人感動到！」玲玲師傅續指眼睛唔大唔細的幸美屬於理智型，有時會諗得太多錯過好姻緣，身為《東張西望》主持的幸美聞言笑謂：「訪問太多情騙個案，睇得愈多，個心就愈驚，有人追時就驚會唔會係呃我感情。」玲玲師傅批幸美的命格宜嫁到世界邊端。節目還預測了幸美未來老公面相，當中以大王安德尊最符合條件，玲玲師傅說：「大王符合晒我講嘅條件，眼大、鼻翼大。」轉數快的幸美聞言接招：「佢有宋芝齡喇喎！」場面搞笑。

2024風生水起 吳幸美話龍年想盡快脫單。
吳幸美話龍年想盡快脫單。（圖片來源：TVB

「區區行大運」丞丞師傅帶大家遊北角，他指北角屬於貪狼格局利出文人雅士，不少報業亦在此起家。之後丞丞師傅帶大家去到皇都戲院，原來戲院門口打斜開對正馬路是為了避煞！「龍年帶富碧人來」碧霞師傅為觀眾擇吉日大掃除，原來除了家居，電話、電腦同樣要大掃除，碧霞師傅又建議理財投資 App 可以放在電話桌面下方，社交網 App 則宜放在桌面左方。「元來家家有天機」元海師傅教大家找出家中凶星位及化解大法；「新春『關』心你」楚淇師傅為大家講述不同顏色與姿態的關帝像，背後有着甚麼不同的意義。

2024風生水起 「區區行大運」丞丞師傅帶大家去到北角。
「區區行大運」丞丞師傅帶大家去到北角。（圖片來源：TVB

今晚（31 日）一集，「龍年開運搵師傅」請來朱咪咪任嘉賓，玲玲師傅指肖龍的咪咪姐命格多土，對脾胃健康有影響，玲玲師傅指多參加喜慶事和家居裝修對咪咪姐有幫助，更爆料說：「你好似有幾間屋準備裝修！」咪咪姐聞言即笑言：「爆人大鑊？！」咪咪姐又恨抱孫恨到出面，她透露大仔兩夫婦努力了 2、3 年仍未有好消息，玲玲師傅即向她傳授添丁攻略！「區區行大運」丞丞師傅帶大家到南區遊船河尋龍，還會到鴨脷洲洪聖古廟，原來廟前兩支龍柱有迎天接福的意思，相傳是為了抵擋對岸「虎地」煞氣而建，丞丞師傅還會公開南區 2024 年地運。

2024風生水起 呢集嘉賓有朱咪咪。
呢集嘉賓有朱咪咪。（圖片來源：TVB

「龍年帶富碧人來」碧霞師傅將細數財運亨通面相，以及於立春觀鼻及掌色便能知道流年財運！「元來家家有天機」元海師傅和太太海嫂會教大家找出家中男主位和女主位；「新春『關』心你」楚淇師傅除了會講解頭炷香由來，還會教大家裝香的正確手勢。

2024風生水起 唐碧霞師傅推介大掃除吉日。
唐碧霞師傅推介大掃除吉日。（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）
2024風生水起
（圖片來源：TVB）

圖片來源：圖片來源：TVB

讀者留言

熱門文章

 