2024風生水起｜何依婷被仔呃原來好易？吳幸美宜嫁到世界邊端被批與安德尊最合襯！朱咪咪恨抱孫流口水被麥玲玲爆料收埋好多間屋？

風水賀年節目《位元堂安宮牛黃丸呈獻：2024 風生水起》首周播映日期及時間為周一（29 日）至周三（31 日）晚 10 點半翡翠台，節目由薛家燕、陳懿德、許文軒及徐文浩擔任主持，並邀來著名堪輿學家李丞責、麥玲玲、元海、唐碧霞、黃楚淇為觀眾指點迷津。