ChristianInParis｜楊尚友親子遊巴黎試嘉玲子丹最愛越南牛河訪周傑倫拍MV餐廳品嚐超值FineDining

向來擅長炮製特色旅遊及煮食節目的 J2（82 台），將由明晚（16日）起，逢周一至五晚 10 點半推出共 15 集，結合旅遊及煮食的全新節目《東方表行Take Your Time 呈獻: Christian In Paris》。由綽號「廚壇魔術師」楊尚友（Christian）主持，帶同一家 4 口走訪巴黎，由美食出發，集旅遊、享樂親子於一身，以「食盡最正美食，睇盡巴黎最靚美景」為目標。每集 Christian 都會將嚐過的法式美食，在自家廚房重現，讓人人可以變廚神。