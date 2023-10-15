ChristianInParis｜楊尚友親子遊巴黎試嘉玲子丹最愛越南牛河訪周傑倫拍MV餐廳品嚐超值FineDining
向來擅長炮製特色旅遊及煮食節目的 J2（82 台），將由明晚（16日）起，逢周一至五晚 10 點半推出共 15 集，結合旅遊及煮食的全新節目《東方表行Take Your Time 呈獻: Christian In Paris》。由綽號「廚壇魔術師」楊尚友（Christian）主持，帶同一家 4 口走訪巴黎，由美食出發，集旅遊、享樂親子於一身，以「食盡最正美食，睇盡巴黎最靚美景」為目標。每集 Christian 都會將嚐過的法式美食，在自家廚房重現，讓人人可以變廚神。
法籍的 Christian 一口流利法語，在當地旅居逾 10 年，娶了擁法國血統太太 Judith，煮出變幻無窮的法式美食，堪稱「法國達人」。今趟 Christian 帶同太太、囡囡 Amberlie 及囝
囝 Bradley 返到「鄉下」巴黎，尋訪自己兒時吃喝玩樂的足跡。既有親子遊，又會尋訪名人足跡，探索巴黎好食好玩地方。明晚（16 日）播出第一集，Christian 落機第一站，就帶仔女幫襯有過百年歷史的 Terminus Nord 餐廳，他話特點在於︰「喺法國食到嘅嘢，呢度都食到。仲要坐返呢張細路仔時，同舅父成日坐嘅枱。」首次到法國的子女初嚐生蠔，喜好是兩個極端。本周親子遊行程，還包括電船自駕遊，花費 400 港元一小時，暢遊聖馬丁運河，欣賞沿岸景色，太太猛讚好玩。上到岸再到公園玩法式滾球，來個一家4 口比拼。第三集由一對仔女話事，指名要到杜樂麗花園玩機動遊戲，未玩先興奮，由摩天輪到撞到散的碰碰車遊戲都玩齊，大人小朋友都非常盡興。
本周尋找明星足跡，劉嘉玲、甄子丹同呂良偉等藝人率先「登場」，明晚介紹的米芝蓮Phở Tài 越南餐廳，他們都曾慕名到訪。Christian 一家四口來到，試齊必食的牛肉河粉、沙茶牛肉河同春卷之外，老闆鄭先生還誠意推介特製的牛骨湯，一家 4 口享受明星級待遇。後晚（17 日）Christian 隻身來到里昂火車站二樓的 Le Train Bleu 餐廳， 600 多港元就可以品嚐到法國的 fine dining，由頭盤到甜品都非常美味，讚不絕口，堪稱性價比極高。餐廳自 1901 年建成營業，主打金、藍兩色古味盎然，難怪周杰倫的 MV《最偉大的作品》都在此處取景拍攝。Christian 下周還接連會品嚐 Ladurée 的馬卡龍、Fluffy’s 的法蘭西多士、Crêpe Avenue 的法式蕎麥可麗餅，又會跟專家學習品嚐魚子醬。教煮食環節，Christian 會重現 Rum Baba 甜品、法式焗龍蝦、法式干邑嫩煎牛仔肉、法式嫩煎魚扒及法式蕎麥可麗餅等製法，讓觀眾安坐家中學整法國菜。