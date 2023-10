ChristianInParis｜楊尚友全家巴黎豪遊小兒子誤飲咖啡驚喜暈陀陀家務學得得著

向來擅長炮製特色旅遊及煮食節目的 J2(82 台),逢周一至五晚10 點半播出的全新節目《東方表行 Take Your Time 呈獻: Christian In Paris》,結合 J2 兩大王牌要素︰旅遊及煮食。由綽號「廚壇魔術師」楊尚友(Christian)主持,帶同一家 4 口走訪巴黎,由美食出發,集旅遊、享樂親子於一身,以「食盡最正美食,睇盡巴黎最靚美景」為目標。每集 Christian 都會將嚐過的法式美食,在自家廚房重現,讓人人可以變廚神。