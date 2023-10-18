ChristianInParis｜楊尚友全家巴黎豪遊小兒子誤飲咖啡驚喜暈陀陀家務學得得著
向來擅長炮製特色旅遊及煮食節目的 J2（82 台），逢周一至五晚10 點半播出的全新節目《東方表行 Take Your Time 呈獻: Christian In Paris》，結合 J2 兩大王牌要素︰旅遊及煮食。由綽號「廚壇魔術師」楊尚友（Christian）主持，帶同一家 4 口走訪巴黎，由美食出發，集旅遊、享樂親子於一身，以「食盡最正美食，睇盡巴黎最靚美景」為目標。每集 Christian 都會將嚐過的法式美食，在自家廚房重現，讓人人可以變廚神。
Christian 今次巴黎之旅，帶同太太 Judith、12 歲囡囡 Amberlie 及 8 歲囝囝 Bradley 同行，好有返「鄉下」的感覺。Christian 以地膽身份介紹巴黎好食好玩地方，當然勝人一籌。前晚（16 日）第一集他一到埗，便豪花 5,000 元港幣坐懷舊電單車，近距離欣賞巴黎鐵塔黃昏景色，就知道此行有幾揼本。不過鐵塔一帶交通繁忙，穿插當中實在太刺激，嚇到 Christian 事後講笑話嚇到「瀨咗尿」。昨晚亦不簡單，太太 Judith 勇敢擔當，客串做「船長」，花費 400 港元一小時租電動船，自駕遊聖馬丁運河，以另一角度欣賞巴黎美景，都算別出心裁。 來到巴黎自然要離不開食，昨晚（17 日）Christian 掉低屋企人，來到里昂火車站二樓的 Le Train Bleu 餐廳，品嚐性價比極高，600 多港元就食到的法國 fine dining。隆重其事他穿上藍色外套，配襯餐廳的皇室裝潢。未夠喉？跟住再豪食 440 元港幣 30 克的魚子醬，還分享最佳品嚐魚子醬方法，是利用手背保溫進食。Christian 接住會試食多款法式甜品，亦是本周重點之一。法式甜品共通處，是會加入當造的水果炮製。Christian 今晚（18 日）到訪 Fluffy’s 甜品店，食水蜜桃同朱古力榛子法式多士，包如店名吃落非常鬆軟。明晚（19 日）會試齊兩大馬卡龍名店 Ladurée 同L’Occitane Café的出品，揀出 Christian 心頭好。之後還會試 Crêpe Avenue 的法式蕎麥可麗餅，鹹甜俱備。Christian 後日（20 日）去到好 chill 的聖路易島，幫襯 Berthillon 雪糕屋元祖店，品嚐堪稱全巴黎最好食的雪糕，重拾兒時味道。Christian 一次過試勻三款口味無花果、干邑、杏仁加蕎麥味，他話︰「細個有食過呢間雪糕店嘅雪糕，材料用晒法國產品製作。」聽落都覺好味。
今趟一家四口之旅，太太 Judith 要幫手拍攝同照顧小朋友。她接受訪問時表示巴黎之行最大得着，是仔女居然學識做家務︰「一家 4 口租 apartment 住，拍到夜返屋企，整三文治或者煮個麵食就算，估唔到家姐同細佬會幫手洗碗，喺香港佢唔會做，真係好驚喜。」
Judith 透露兩姊弟最興奮是可以重遊爸爸以前工作、生活過的地方，每到一處都好留心聽
他爸爸講解。而最令仔女深刻一餐，是首集（16 日播出），一家光顧的 Phở Tài 越南餐廳食牛河，她笑言兩姊弟始終係亞洲人胃，她笑說︰「巴黎一落機就問幾時去食河粉。嗰餐佢哋食得好開心，一人食咗一大碗河粉。」Judith 提到一段小插曲，話說母女三人去完羅浮宮後，光顧就近的咖啡店。她幫囝囝叫了一杯特飲︰「點知佢飲飲下話好眼瞓、好頭暈，好似人飲醉酒咁行唔到直線。後來先發覺佢杯飲品有咖啡味，可能整時搞錯咗，原來細路仔飲咖啡係會眼瞓。」Judith 笑言出事前囝囝不時嚷着要學大人飲咖啡，今次之後他已沒有再提。