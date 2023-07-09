DM旅導遊｜首播倪嘉雯葉靖儀玩轉馬來西亞高顏值大馬女神輪住做嘉賓翻版林明禎黃潔琪浸日式溫泉Spa
向來致力為觀眾發掘各地潛力女神、不惜衝出香港的 J2（82 台），明晚（10 日）起將推出全新旅遊節目《DM 旅導遊》，逢周一至五晚 10 點半 J2（82 台）播映。節目中，擔任主持的 J2er 倪嘉雯（Carmen）和葉靖儀（Michelle）孖住玩轉馬來西亞，每集更會 DM（私訊）邀請當地高顏值、高人氣 KOL 擔任導遊，為觀眾推介大馬最新、最潮、最好玩景點。頭三集邀請的大馬女神份量十足，分別是「大馬女車神」劉芷妤（Adele）、「大馬王敏奕」陳玟蒽（Jacy）和「翻版林明禎」黃潔琪（Miko）。孖「大馬女車神」Adele 落場鍊車
明晚（10 日）播出的第一集，Carmen 和 Michelle 與「大馬女車神」Adele 展開速度與激情之旅，身為 P 牌仔的 Carmen 和連車牌都冇的 Michelle 挑戰揸微型電動賽車，兩人在
熱身環節已意外頻出，Carmen 瘋狂撞路壆猶如開碰碰車，Michelle 則失控狂打白鴿轉，
畫面驚嚇。之後三人一同落場鍊車，女車神 Adele 更讓賽遲 30 秒才出發，到底 Carmen和 Michelle 最終能否獲勝呢？
「葉子媚大包」大過個頭
第二集請來「大馬王敏奕」Jacy 擔任嘉賓，曾參與拍攝《野外步出 3 玩野加大馬》的Jacy 是 Low Bud 遊專家，她將帶領兩位 J2er 展開至抵之旅。是集三人大開食界由朝食到晚，分別品嚐了超抵食早餐放題、幫襯「椰水劉華」飲椰青水、台風夜市掃街食好西等，當中最「過癮」是品嚐包如其名的「葉子媚大包」，價錢只需 13 元馬來西亞令吉（約 23港元），Michelle 難得見到「大過個頭」嘅包，亦忍不住佻皮地夥拍 Jacy 揸住大包放在Carmen 胸前拍照，畫面搞笑。
玩電動 Scooter 遊公園
第三集嘉賓是「翻版林明禎」Miko，樣靚身材正的 Miko 網上人氣高企，IG 粉絲追蹤人數逾 85 萬。身材 Fit 爆的 Miko 帶領兩位 J2er 展開至 Fit 之旅，首站去到吉隆坡最大湖泊公園之一的蒂蒂旺沙湖濱公園，暢玩一個鐘便能減到 300 卡路里的電動 Scooter！之後三人到大型室內運動場挑戰「體能之癲」，鬥快穿越忍者體能訓練區之餘，還會挑戰玩離地 4 層樓高的空中吊網陣，考驗平衡力和膽色！出完一身汗，Miko 孖住 Michelle 大歎日式溫泉 Spa，邊浸 Spa 邊食提子，畫面唯美。