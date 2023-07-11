DM旅導遊｜馬國華推介米芝蓮美食倪嘉雯驚呼首次啪骨體驗Jolyn教你自拍必勝法

全新旅遊節目《DM 旅導遊》，逢周一至五晚 10 點半 J2（82 台）播映。擔任主持的 J2er 倪嘉雯（Carmen）和葉靖儀（Michelle）孖住玩轉馬來西亞，每集都會 DM（私訊）邀請當地高顏值、高人氣 KOL 擔任導遊，為觀眾推介大馬最新、最潮、最好玩景點。