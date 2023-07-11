DM旅導遊｜馬國華推介米芝蓮美食倪嘉雯驚呼首次啪骨體驗Jolyn教你自拍必勝法
廣告
全新旅遊節目《DM 旅導遊》，逢周一至五晚 10 點半 J2（82 台）播映。擔任主持的 J2er 倪嘉雯（Carmen）和葉靖儀（Michelle）孖住玩轉馬來西亞，每集都會 DM（私訊）邀請當地高顏值、高人氣 KOL 擔任導遊，為觀眾推介大馬最新、最潮、最好玩景點。
周四播出的一集，邀來《Astro 國際華裔小姐 2019》冠軍張簡寧（Jens）擔任嘉賓，Jens帶領兩位 J2er 展開摘星之旅，食盡價錢貼地的米芝蓮美食！三位靚女大歎肉骨茶和拿督燒肉外，最正一餐是車仔麵式點餸、可自由選食材配搭的海鮮粉，當中以巨型老虎蝦最為吸睛，Size 足足成條前臂咁長。食完好西後，Carmen 和 Michelle 獻出人生啪骨初體驗，師傅幫 Carmen Lock 頸時發出巨響，嚇到 Michelle 花容失色，Carmen 亦露出驚訝樣！
Carmen 分享感受時說：「嗰啲啪啪聲好似好痛咁，但啪完之後真係鬆咗！」Michelle 則
指感覺好奇妙：「好似身體入面有啲嘢釋放咗出嚟。」
周五一集邀來 Y2K 復古女神陳祖琳（Jolyn）擔任嘉賓，現年 19 歲的 Jolyn 是一名學生，亦是大馬觀察類真人騷《The Fabulous》參賽者。Jolyn 雖然年紀輕輕，但卻很喜歡懷舊事物，是次她將與兩位主持展開復古之旅。首個行程三位靚女去到旗袍專門店挑選心水旗袍，化身真．復古女神上演小劇場《丫鬟傳》，場面搞笑！該店旗袍價錢相當親民，只需約 200-300 馬來西亞令吉（約 360-540 港元）不等。之後三人分別到訪百年咖啡店、百年老茶行及百年中式餅店等，Jolyn 還教大家自拍必勝法，想知秘訣係乜？密切留意《DM 旅導遊》！
圖片來源：（圖片來源：TVB）