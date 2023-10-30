Home即是識｜藝人素人組隊狂歡馮盈盈森美再度合體孖J2er陳若思主持群星力撐家居版學是學非
無綫翡翠台近年炮製不少問答遊戲綜藝節目，當中以李思捷主持、已播至第三季的《思家大戰》最為成功，節目賣點除了是藝人及素人同台競爭、觀眾可以「玩埋一份」亦相當吸引。為了炮製更多好玩刺激兼與家庭觀眾互動性高的遊戲綜藝節目，翡翠台下年年初將推出有獎問答遊戲《Home 即是識》，以家居大小雜事考驗參賽藝人及素人，送出獎金及獎品金額高達 10 萬港元，節目還設有「實驗」環節，大考參賽者臨場應變能力、腦力甚至眼力。《Home 即是識》節目主持陣容亦相當吸引，由出名轉數快兼牙尖嘴利的森美、夥拍精靈搞笑兼估你唔到的馮盈盈，二人之前在《學是學非》系列中已拼發過無限火花，如今相隔多時再度合體，並透過問答遊戲及做實驗等不同方法教曉觀眾家居大小事，絕對是「家居版」《學是學非》。為增加新鮮感，製作組安排了 J2er陳若思（Amber）擔任主持，傻更更但又有少許小聰明的小師妹、配搭兩位「精甩尾」的大師兄及師姐，定必拼發無限火花。對於再與森美拍住上，盈盈笑言十分期待，並揚言不敢怠慢：「我一定會前先做足功課、準備好資料蒐集。」並向Amber 傳授 12 字搞笑錦囊：「有咩問題，就請教森美大哥啦。」
林迪安林沚羿默契十足
無綫官方社交網平台早前已正式開始招募參賽者（連結如下），另譚玉瑛、李幸倪（Gin Lee）、泳兒、曾比特、糖妹、林迪安及女兒林沚羿 Venus、火火等，亦先後力撐拍攝宣傳片。唯一一組嘉賓拍住檔上陣的林迪安及 Venus，全程手臂貼手臂齊心呼籲，而且無論表情或是動作均默契十足，感情明顯要好。值得留意的是，之前憑《不可能任務》贏盡正評的武術指導林迪安，雖然已年屆 62 歲，但依然長得瀟灑的同時，衣著打扮亦是相當新潮，比女兒更吸睛！
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