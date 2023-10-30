Home即是識｜藝人素人組隊狂歡馮盈盈森美再度合體孖J2er陳若思主持群星力撐家居版學是學非

無綫翡翠台近年炮製不少問答遊戲綜藝節目，當中以李思捷主持、已播至第三季的《思家大戰》最為成功，節目賣點除了是藝人及素人同台競爭、觀眾可以「玩埋一份」亦相當吸引。為了炮製更多好玩刺激兼與家庭觀眾互動性高的遊戲綜藝節目，翡翠台下年年初將推出有獎問答遊戲《Home 即是識》，以家居大小雜事考驗參賽藝人及素人，送出獎金及獎品金額高達 10 萬港元，節目還設有「實驗」環節，大考參賽者臨場應變能力、腦力甚至眼力。《Home 即是識》節目主持陣容亦相當吸引，由出名轉數快兼牙尖嘴利的森美、夥拍精靈搞笑兼估你唔到的馮盈盈，二人之前在《學是學非》系列中已拼發過無限火花，如今相隔多時再度合體，並透過問答遊戲及做實驗等不同方法教曉觀眾家居大小事，絕對是「家居版」《學是學非》。為增加新鮮感，製作組安排了 J2er陳若思（Amber）擔任主持，傻更更但又有少許小聰明的小師妹、配搭兩位「精甩尾」的大師兄及師姐，定必拼發無限火花。對於再與森美拍住上，盈盈笑言十分期待，並揚言不敢怠慢：「我一定會前先做足功課、準備好資料蒐集。」並向Amber 傳授 12 字搞笑錦囊：「有咩問題，就請教森美大哥啦。」