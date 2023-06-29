JMusic｜張敬軒驚喜現身短短半小時唱足六首歌笑稱Archie是’冧女’老手
無綫翡翠台六月初一口氣推出三個全新音樂節目，分別是逢周六晚 11 點播出、由許文軒主持的《勁歌金榜》；逢周一至周五晚深夜播出的《MUSIC BREAK》；及逢周日晚 10 點半播出、由冼靖峰（Archie）及潘靜文（Sherman）主持的《J Music》。
本周日（7 月 2 日）晚播出的《J Music》，邀得張敬軒親臨獻唱新歌《隱形遊樂場》，獻唱版本更是在英國特別編製的 Straight forward 版，軒仔還應兩位主持點唱要求，獻唱《百年樹木》及《俏郎君》，並送上三首翻唱作品《夜機》、《完全因你》及《不捨也為愛》（無綫劇集《鬼咁夠運》插曲）；當中《隱形遊樂場》不但是軒仔於倫敦演唱會演出過的版本，且至今亦未曾在香港其他電視平台演出過，值得期待。對於再次現身無綫節目「獻聲」，軒仔笑言今次感覺像回家：「我喺TVB 長大，今次嚟好似返咗屋企咁。」並大讚《J Music》主景佈置舒適又貼題。席間軒仔又大談翻唱《夜機》及《不捨》原因，且均和成長地廣州有關；談到《夜機》，軒仔透露和媽媽是廣州第一代經營卡拉 ok 生意人有關，軒仔說：「嗰時我大概十零歲，每逢星期六晚嘅八點半到九點，我都會喺嗰度唱歌，《夜機》係我第一首歌。」軒仔續指在青春期還未正式變聲前，基本上只適合唱女歌手的歌，並發現自己當時的聲線與陳慧嫻很夾。至於翻唱《不捨》、則與當年要離開十分喜歡的成長地廣州、要到香港工作有關。
在節目中無所不談的軒仔，透露與音樂監製 Johnny Yim 近日完成了三首新作，並會於稍後推出。面對軒仔大駕光臨，兩位主持均表現得如小 Fans 般雀躍，Archie更獻唱了當年《聲夢傳奇》的其中一首比賽歌曲《櫻花樹下》，讓軒仔即席點評；其間二人互動相當有愛，Archie 全程難掩靦腆笑語，軒仔則主動與 Archie 握手予以鼓勵。軒仔用心聽畢後，除大讚 Archie 唱歌有進步，更笑指 Archie 是冧女王：「老手！一聽就知佢唱呢隻歌冧女。」及後軒仔即席調教 Archie 獻唱「去蕪存菁」版《櫻花樹下》，想知 Archie 經軒仔指點後唱功會否有顯著進步？密切留意本周日晚 10 點半翡翠台播出的《J Music》，短短半小時便能聽到軒仔唱足六首歌，值得期待！