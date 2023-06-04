JMusic｜炎明熹首任主持少緊張Yumi街頭熱舞馮盈盈挑戰擺脫魔音

無綫翡翠台上周六開始一口氣推出三個全新音樂節目，分別是逢周六晚 11 點播出、由許文軒主持的《勁歌金榜》；逢周一至周五晚深夜播出的《MUSIC BREAK》；及今晚（4 日）起逢周日晚 10 點半播出、由冼靖峰（Archie）及潘靜文（Sherman）主持的《J Music》。