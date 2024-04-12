《Mayanne小喇叭》｜湯盈盈醉吻亂場 周家怡醉酒上機爆笑事件
清談節目《MORAZ 天然草本驅蚊靈呈獻：Mayanne 小喇叭》由麥美恩（Mayanne）擔任主持，曾展望（GM）擔任助理主持，逢周四、五晚 10 點半翡翠台播映。
今晚（12 日）一集，Mayanne 邀來周家怡、湯盈盈擔任嘉賓齊齊大談女人經。家怡和盈盈演藝生涯皆犧牲過靚樣，更是她們的代表作之一，分別是家怡在《火舞黃沙》飾演兔唇女小琴，和盈盈在《阿旺新傳》飾演李笑好，盈盈說：「呢個角色好深刻，記得嗰陣時監製黃偉聲同我講要做呢個角色，我有好多 Idea，我話唔洗頭、堂眉唔抆、到時再畀個假牙我。真係試造型時，嘩，真係好醜樣，好後悔呀。」家怡則自爆戴牙套扮兔唇搞到牙都崩，並透露為了代入角色長期戴住牙套：「我連出街都戴住，我試過去便利店買嘢畀人影到！」
Mayanne、家怡和盈盈同樣是玩得之人，Mayanne 大爆曾目擊盈盈醉後四圍咀
人，盈盈對此笑言：「嗰次之後中咗甲型流感，好似祥仔（阮兆祥）個女朋友畀我搞掂咗，我唔敢講番畀佢知！」Mayanne 自揭有一次跟獎門人曾志偉去澳門做倒數，事後派對甫開始不久便醉到不省人事，她說：「唔夠半個鐘，已經開始嘔，睇啲嘢好模糊 ，發現嘔咗喺一個人手上，佢就係獎門人！」同樣玩到盡的家怡則自爆有一次跟獎門人到馬來西亞拍節目，在行程最後一天盡情狂歡，她笑言一邊嘔一邊和獎門人猜枚：「結果係斷晒片，喺飛機上先醒番，醒番已經開始降落香港！」
講到感情方面，37 歲的 Mayanne 透露被阿媽瘋狂催婚，身為單身貴族的家怡笑言：「你會經過㗎喇，因為佢哋會擔心你老咗冇人照顧你。」家怡更向 Mayanne傳授秘笈，如何以一招應對長輩催婚！盈盈則大爆當年未婚懷孕時，錢嘉樂曾打電話向獎門人「求助」，盈盈指獎門人當時的反應非常搞笑，並以 7 個字作回應！講到生兒育女問題，事業正值上升的 Mayanne 坦言現在未知是否最好
Timing，盈盈提議她可以雪卵，Mayanne 指除了身體上要配合，亦要具備一定財
力，皆因雪一次卵要差不多 8 至 10 萬元不等，她大嘆：「事業上要好成功，先有能力去養呢啲卵子！」