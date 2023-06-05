MUSICBREAK｜Janees獻唱餓狼傳說網友力推參加中年好聲音Venus爸爸林迪安驚喜現身
全新音樂節目《MUSIC BREAK》，由上月 29 日起、逢周一至五深夜 1 點 35 分於翡翠台播映，並於周一至五早上 9 時 30 分於 J2（82 台）重播，節目由《聲夢傳奇》畢業生何晉樂（Rock）、林智樂（Felix）、文凱婷（Aeren）、林沚羿（Venus）和《聲夢傳奇 2》亞軍黃洛妍（Janees）擔任主持，一眾主持除了為觀眾推介心水歌單外，還會輪流在個人 IG 開 Live 陪大家睇電視和傾吓偈。大家只要在節目播出期間掃瞄螢幕上的 QR Code，便能與開 Live 的主持實時互動。
Rock 自彈自唱冧粉絲 Felix 開箱容祖兒演唱會大碟
周一打頭陣進行直播的 Rock 推介陳奕迅的歌曲，直播期間 Rock 大派福利讓粉絲即席點歌，Rock 拿出結他自彈自唱《阿牛》時，有粉絲搞笑留言：「你間房啲隔音得唔得架，咁夜彈結他會唔會被鄰居投訴，投訴指要入埋你間房現場聽。」周二晚接棒的 Felix 帶大家進入容祖兒之夜，Felix 化身小粉絲即場開箱容祖兒演唱會大碟。
Aeren 藉鄭秀文金曲分享愛情觀
周三主持 Aeren 為觀眾推介鄭秀文的歌，Aeren 獻唱《Chotto 等等》後有感而
發，她說：「我聽呢首歌時已經好大個，所以聽嗰時未必係心花怒放，而係有少少對愛情不安全感喺入面，好想同對方講，希望你依家對我嘅好唔係衝動，因為我想同你嘅關係係好長遠，所以要慢慢嚟。」
周四主持 Janees 為大家送上歌神張學友的歌曲，她獻唱《餓狼傳說》時動作表情多多，非常入迷，她笑言：「我對呢首歌好有印象，因為我好鍾意扮動物聲，首歌入面嘅狼叫令到我好開心。」Janees 隨即扮狼叫大晒真性情，最後她為粉絲獻唱臨瞓前版本的《愛是永恒》，令人聽出耳油。
林迪安隔住道門獻唱《暗裡著迷》
周五主持 Venus 則推介劉德華的歌，她透露爸爸兼著名武術指導林迪安與劉德華很有緣，皆因兩人是同年同月同日生。直播期間迪安哥一度玩亂入，隔住道門獻唱劉德華的《暗裡著迷》，雖然不見其人只聞其聲，但仍獲不少網友大讚唱得好聽，並力推他參加新一季的《中年好聲音》。
《中年好聲音》總決賽嘉賓評判有三位巨星駕臨？
《中年好聲音》總決賽即將於4月23晚進行直播，不但主持陣容加馬，評審陣容方面，除了有四位固定評審外，還邀請到三位重量級樂壇前輩駕臨電視城⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包
《中年好聲音夢想成真演唱會》售票優惠？
無綫宣布將會為優勝選手舉行《中年好聲音 夢想成真演唱會》，售票詳情及優惠請即看：演唱會售票詳情