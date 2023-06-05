MUSICBREAK｜Janees獻唱餓狼傳說網友力推參加中年好聲音Venus爸爸林迪安驚喜現身

全新音樂節目《MUSIC BREAK》，由上月 29 日起、逢周一至五深夜 1 點 35 分於翡翠台播映，並於周一至五早上 9 時 30 分於 J2（82 台）重播，節目由《聲夢傳奇》畢業生何晉樂（Rock）、林智樂（Felix）、文凱婷（Aeren）、林沚羿（Venus）和《聲夢傳奇 2》亞軍黃洛妍（Janees）擔任主持，一眾主持除了為觀眾推介心水歌單外，還會輪流在個人 IG 開 Live 陪大家睇電視和傾吓偈。大家只要在節目播出期間掃瞄螢幕上的 QR Code，便能與開 Live 的主持實時互動。